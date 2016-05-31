版本:
中国
亚洲 | 2016年 5月 31日 星期二 09:11 BJT

国际油市：美国原油价格上涨，受夏季驾车出行进入旺季的提振

“投资者仓位情况为商品价格带来进一步支撑，因为空头押注继续减少，”澳新银行周二表示。

然而，国际油市受到中东原油出口增加的冲击。新增的原油出口大多运往亚洲。

布兰特原油期货 交投于每桶49.65美元，较上日收盘下跌0.11美元。

熟悉情况的行业消息人士称，伊拉克6月将额外供应500万桶原油给合作企业，效法其他中东产油国家，在石油输出国组织(OPEC)本周会议之前提高市场份额。

伊拉克为OPEC第二大产油国，先前已订下目标，希望南部港口原油出口量在下个月达到每日347万桶的纪录高位。

沙特阿拉伯与科威特、伊朗和阿联酋等OPEC国家也计划在第三季增加供应，为争夺亚洲这个全球最大的消费市场展开竞争。(完)

NYMEX原油 NYMEX原油电子盘

NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约

亚洲燃料油 亚洲柴油

亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]

EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻

产油国官方售价英文原文 (编译 李春喜/徐文焰；审校 李爽/张若琪)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐