国际油市：美国原油价格上涨，受夏季驾车出行进入旺季的提振

标题新闻：美国一上诉法庭裁决下级法庭驳回联邦存款保险公司指五家银行违法销售MBS的诉讼有误
MBS:抵押贷款支持证券 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
“投资者仓位情况为商品价格带来进一步支撑，因为空头押注继续减少，”澳新银行周二表示。
然而，国际油市受到中东原油出口增加的冲击。新增的原油出口大多运往亚洲。
布兰特原油期货 交投于每桶49.65美元，较上日收盘下跌0.11美元。
熟悉情况的行业消息人士称，伊拉克6月将额外供应500万桶原油给合作企业，效法其他中东产油国家，在石油输出国组织(OPEC)本周会议之前提高市场份额。
伊拉克为OPEC第二大产油国，先前已订下目标，希望南部港口原油出口量在下个月达到每日347万桶的纪录高位。
沙特阿拉伯与科威特、伊朗和阿联酋等OPEC国家也计划在第三季增加供应，为争夺亚洲这个全球最大的消费市场展开竞争。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 李春喜/徐文焰；审校 李爽/张若琪)
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“我认为(短期内)不会有下跌至大幅贴水的情况...或许最差也就是平价了，因再供给的成本不便宜，”一位在新加坡的燃料油交易商表示。