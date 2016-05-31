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亚洲 | 2016年 5月 31日 星期二 09:05 BJT

瑞达期货：上海螺纹钢期货上下两难，沪铜继续调整

以下内容节选自5月31日的《期货日报》：

最近，螺纹钢1610合约围绕2000元/吨振荡，多空僵持。5日均线和10日均线仍向下发散，对期货价格形成压制。强弱指标RSI在偏空区域运行，短期虽然有反弹迹象，但上方压力仍大。操作上，背靠10日均线抛空，滚动操作。

沪铜1607合约反弹至36000元/吨附近时遭遇空头压制。KDJ指标有重新下拐迹象，这说明多头反弹遇到较大阻力。持仓不断下降，成交缩减，资金流出迹象明显。操作上，可在36000元/吨附近抛空，以36500元/吨为止损，短期目标34500元/吨。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)

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