瑞达期货：上海螺纹钢期货上下两难，沪铜继续调整

标题新闻：美国一上诉法庭裁决下级法庭驳回联邦存款保险公司指五家银行违法销售MBS的诉讼有误
MBS:抵押贷款支持证券 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
以下内容节选自5月31日的《期货日报》：
最近，螺纹钢1610合约围绕2000元/吨振荡，多空僵持。5日均线和10日均线仍向下发散，对期货价格形成压制。强弱指标RSI在偏空区域运行，短期虽然有反弹迹象，但上方压力仍大。操作上，背靠10日均线抛空，滚动操作。
沪铜1607合约反弹至36000元/吨附近时遭遇空头压制。KDJ指标有重新下拐迹象，这说明多头反弹遇到较大阻力。持仓不断下降，成交缩减，资金流出迹象明显。操作上，可在36000元/吨附近抛空，以36500元/吨为止损，短期目标34500元/吨。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
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“我认为(短期内)不会有下跌至大幅贴水的情况...或许最差也就是平价了，因再供给的成本不便宜，”一位在新加坡的燃料油交易商表示。