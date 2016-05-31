金鹏期货：大连豆粕期货后市仍有走高潜力

以下内容节选自5月31日的《期货日报》：

受美国大豆播种面积可能高于预期以及周边商品大幅下跌影响，上周初，涨势良好的大连豆粕期货深度回调，但南美阴雨天气继续影响大豆收割和产量，刺激国内外豆类再度上行。展望后市，南美大豆产量还有下调空间，美豆产区天气仍然存在不确定性，加之我国豆粕需求转好，豆粕期货仍有走高潜力。

由于南美阴雨天气仍在继续，美国农业部在6月供需报告中有继续调低南美大豆产量、继续调紧美国大豆供需状况的可能。然而，随着国内豆粕需求转好，加之美豆走高，国内豆粕现货市场有望继续回暖，豆粕期货可继续逢低做多。(完)

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