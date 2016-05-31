宝城期货：沪胶多空分歧加大，后市转向横盘振荡整理

标题新闻：美国一上诉法庭裁决下级法庭驳回联邦存款保险公司指五家银行违法销售MBS的诉讼有误
MBS:抵押贷款支持证券 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
以下内容节选自5月31日的《期货日报》：
经过前期大幅下跌后，沪胶市场利空情绪得到宣泄。近日沪胶多空分歧加大，期价表现趋于横向运行。昨日，国内农产品板块集体上扬，提振沪胶期货多头参与信心，主力1609合约表现略微坚挺，但成交量有所萎缩，持仓量维持在326668手。
由于近期多数商品上演企稳反弹走势，预计短期内沪胶空头获利头寸有兑现出局的可能。在多空分歧加大的背景下，料推动沪胶期价由前期的单边下跌转向横盘振荡整理。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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“我认为(短期内)不会有下跌至大幅贴水的情况...或许最差也就是平价了，因再供给的成本不便宜，”一位在新加坡的燃料油交易商表示。