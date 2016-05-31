版本:
中国
亚洲 | 2016年 5月 31日 星期二 09:10 BJT

宝城期货：沪胶多空分歧加大，后市转向横盘振荡整理

以下内容节选自5月31日的《期货日报》：

经过前期大幅下跌后，沪胶市场利空情绪得到宣泄。近日沪胶多空分歧加大，期价表现趋于横向运行。昨日，国内农产品板块集体上扬，提振沪胶期货多头参与信心，主力1609合约表现略微坚挺，但成交量有所萎缩，持仓量维持在326668手。

　　由于近期多数商品上演企稳反弹走势，预计短期内沪胶空头获利头寸有兑现出局的可能。在多空分歧加大的背景下，料推动沪胶期价由前期的单边下跌转向横盘振荡整理。(完)

详情请点选链接：here

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐