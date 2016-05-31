新西兰经济：5月企业信心提高，因各行业均实现增长

标题新闻：美国一上诉法庭裁决下级法庭驳回联邦存款保险公司指五家银行违法销售MBS的诉讼有误
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路透惠灵顿5月31日 - 澳新银行一项调查周二显示，新西兰5月份企业信心提高，因各行各业均出现增长，特别是建筑业。
调查总体指标显示，有净11.3%的受访者预计未来一年经济将改善，前次调查中该项比例为6.2%。
“移民势头很强劲，房价也上涨，”澳新银行首席分析师Cameron Bagrie在书面声明中称，并表示建筑业情况最乐观，农业情况最不理想。
有净30.4%的受访者预计旗下业务未来12个月将增长，上月持这一看法的受访者比例为32.1%。
通胀预期降至1.39%，前次调查中为1.42%。(完) (编译 孙国玉；审校 李春喜)
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“我认为(短期内)不会有下跌至大幅贴水的情况...或许最差也就是平价了，因再供给的成本不便宜，”一位在新加坡的燃料油交易商表示。