新西兰经济：5月企业信心提高，因各行业均实现增长

路透惠灵顿5月31日 - 澳新银行一项调查周二显示，新西兰5月份企业信心提高，因各行各业均出现增长，特别是建筑业。

调查总体指标显示，有净11.3%的受访者预计未来一年经济将改善，前次调查中该项比例为6.2%。

“移民势头很强劲，房价也上涨，”澳新银行首席分析师Cameron Bagrie在书面声明中称，并表示建筑业情况最乐观，农业情况最不理想。

有净30.4%的受访者预计旗下业务未来12个月将增长，上月持这一看法的受访者比例为32.1%。