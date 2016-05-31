全球金市：金价微涨，但本月料录得自11月来最大月度跌幅

现货金5月迄今已下跌6.3%，月线料将创下去年11月以来最大跌幅。

亚股周二早盘走势不稳，月线可能下滑；美元则持坚，接近两个月高点，因美国即将升息的预期升温。

出于对中国经济的担忧，全球投资者已大量抛售亚洲股票，而对美联储升息更趋积极的忧虑，又迫使他们卖出亚洲债券和货币。

日本4月工业生产意外上升，暗示尽管出口疲软且熊本附近地区接连受到地震打击，但产出数据仍为脆弱经济提供一些复苏的希望。

美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德周一表示，全球市场似乎已经为美联储夏季升息做好准备，不过他并未明确提及采取政策行动的时点。

矿工及建筑工会联盟(AMCU)周一表示，南非Sibanye铂金矿的工人在上周五罢工之后，今晚将结束罢工重返岗位。(完)

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