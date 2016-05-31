全球金市：金价微涨，但本月料录得自11月来最大月度跌幅

标题新闻：美国一上诉法庭裁决下级法庭驳回联邦存款保险公司指五家银行违法销售MBS的诉讼有误
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现货金5月迄今已下跌6.3%，月线料将创下去年11月以来最大跌幅。
亚股周二早盘走势不稳，月线可能下滑；美元则持坚，接近两个月高点，因美国即将升息的预期升温。
出于对中国经济的担忧，全球投资者已大量抛售亚洲股票，而对美联储升息更趋积极的忧虑，又迫使他们卖出亚洲债券和货币。
日本4月工业生产意外上升，暗示尽管出口疲软且熊本附近地区接连受到地震打击，但产出数据仍为脆弱经济提供一些复苏的希望。
美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德周一表示，全球市场似乎已经为美联储夏季升息做好准备，不过他并未明确提及采取政策行动的时点。
矿工及建筑工会联盟(AMCU)周一表示，南非Sibanye铂金矿的工人在上周五罢工之后，今晚将结束罢工重返岗位。(完)
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“我认为(短期内)不会有下跌至大幅贴水的情况...或许最差也就是平价了，因再供给的成本不便宜，”一位在新加坡的燃料油交易商表示。