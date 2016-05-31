《香港重要政经日程》--5月31日-6月8日

标题新闻：美国一上诉法庭裁决下级法庭驳回联邦存款保险公司指五家银行违法销售MBS的诉讼有误
MBS:抵押贷款支持证券 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
================== 今日重要政经消息=================
5月31日（周二）
公布4月份零售销售数字。
公布4月份M-3货币供应数字。
公布4月底止外汇基金总资产。
10:00 禹洲地产 股东周年大会。
14:30 龙湖地产 股东周年大会。
15:30 大新银行 股东周年大会。
16:30 大新金融 股东周年大会。
================== 近期重要政经消息=================
6月1日（周三）
中银航空租赁 首日挂牌。
10:00 中国食品 股东周年大会。
15:30 中国建筑国际 股东周年大会。
6月2日（周四）
09:00 中兴通讯 在中国举行股东周年大会。
10:00 新秀丽 股东周年大会。
10:15 大悦城 股东周年大会。
10:30 香格里拉 股东周年大会。
11:00 恒基发展 股东周年大会。
11:30 恒基地产 股东周年大会。
14:00 联想控股 在中国举行股东周年大会。
15:00 江苏宁沪高速 在中国举行股东周年大会。
16:45 华润燃气 股东周年大会。
6月3日（周五）
公布5月份香港PMI。
09:00 康师傅 在中国举行股东周年大会。
09:00 华晨中国 股东周年大会。
09:30 招商局国际 股东周年大会。
10:00 中粮包装 股东周年大会。
10:00 银泰商业 在中国举行股东周年大会。
11:00 李宁 举行股东周年大会。
6月6日（周一）
09:00 中石化油服 在中国举行股东周年大会。
09:00 比亚迪电子 在中国举行股东周年大会。
09:30 中国银河证券 在中国举行股东周年大会。
10:00 比亚迪 在中国举行股东周年大会。
14:00 中银香港 股东周年大会。
6月7日（周二）
* 公布5月底止外汇储备资产数字。
09:30 中国银行 股东周年大会。
10:30 周生生 股东周年大会。
11:00 中国电力 股东周年大会。
13:30 复星医药 在中国举行股东周年大会。
14:00 民生银行 在中国举行股东周年大会。
14:30 保利文化 在中国举行股东周年大会。
* 6月8日（周三）
09:00 中金公司 在中国举行股东周年大会。
11:00 中信股份 股东周年大会。
12:00 美丽华酒店 股东周年大会。
14:00 鞍钢 在中国举行股东周年大会。
博雅互动 公布首季业绩。
领展房产基金 公布全年业绩。
注：（1）代表新增。
（2）路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完）
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“我认为(短期内)不会有下跌至大幅贴水的情况...或许最差也就是平价了，因再供给的成本不便宜，”一位在新加坡的燃料油交易商表示。