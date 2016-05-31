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货币新闻 | 2016年 5月 31日 星期二 09:23 BJT

芝加哥期市：大豆期货小升，月线涨幅料达6%

主力小麦合约 5月跌逾1%，三个月来首次月线下跌。

莫斯科首屈一指的农业谘询机构IKAR周一称，全球主要小麦出口国俄罗斯2016年小麦产量料为6,350万吨，较之前预估多100万吨。

美国农业部(USDA)证实最近一日民间出口商售出13万吨玉米，目的地未知；(COPY)农业部还证实最近两日销售美国玉米38.3万吨。

阿根廷大豆产区4月受豪雨侵袭，由于时间正值作物收割前，引发对大豆收成规模和质量的疑虑。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王颖/张若琪 审校 于春红)

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