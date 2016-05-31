芝加哥期市：大豆期货小升，月线涨幅料达6%

标题新闻：伊朗和中国下月将签订30亿美元合约，提高伊朗阿巴丹炼厂产能－伊朗迈赫尔通讯社
伊朗迈赫尔通讯社援引伊朗石油部副部长Abbas Kazemi 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
主力小麦合约 5月跌逾1%，三个月来首次月线下跌。
莫斯科首屈一指的农业谘询机构IKAR周一称，全球主要小麦出口国俄罗斯2016年小麦产量料为6,350万吨，较之前预估多100万吨。
美国农业部(USDA)证实最近一日民间出口商售出13万吨玉米，目的地未知；(COPY)农业部还证实最近两日销售美国玉米38.3万吨。
阿根廷大豆产区4月受豪雨侵袭，由于时间正值作物收割前，引发对大豆收成规模和质量的疑虑。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王颖/张若琪 审校 于春红)
伊朗迈赫尔通讯社援引伊朗石油部副部长Abbas Kazemi 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
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