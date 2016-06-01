《香港重要政经日程》--6月1日-6月9日

马来西亚期市：棕榈油期货收高，受出口良好及供应紧张带动
1月上半月马来西亚棕榈油出口走强暗示需求良好，亦支撑棕榈油。船货验证机构ITS公布的数据显示，马来西亚1月1-15日棕榈油出口较前月同期增加6.7%至513,762吨。
================== 今日重要政经消息=================
6月1日（周三）
中银航空租赁 首日挂牌。
10:00 中国食品 股东周年大会。
15:30 中国建筑国际 股东周年大会。
================== 近期重要政经消息=================
6月2日（周四）
09:00 中兴通讯 在中国举行股东周年大会。
10:00 新秀丽 股东周年大会。
10:15 大悦城 股东周年大会。
10:30 香格里拉 股东周年大会。
11:00 恒基发展 股东周年大会。
11:30 恒基地产 股东周年大会。
14:00 联想控股 在中国举行股东周年大会。
15:00 江苏宁沪高速 在中国举行股东周年大会。
16:45 华润燃气 股东周年大会。
6月3日（周五）
公布5月份香港PMI。
09:00 康师傅 在中国举行股东周年大会。
09:00 华晨中国 股东周年大会。
09:30 招商局国际 股东周年大会。
10:00 中粮包装 股东周年大会。
10:00 银泰商业 在中国举行股东周年大会。
11:00 李宁 举行股东周年大会。
6月6日（周一）
09:00 中石化油服 在中国举行股东周年大会。
09:00 比亚迪电子 在中国举行股东周年大会。
09:30 中国银河证券 在中国举行股东周年大会。
10:00 比亚迪 在中国举行股东周年大会。
14:00 中银香港 股东周年大会。
6月7日（周二）
公布5月底止外汇储备资产数字。
09:30 中国银行 股东周年大会。
10:30 周生生 股东周年大会。
11:00 中国电力 股东周年大会。
13:30 复星医药 在中国举行股东周年大会。
14:00 民生银行 在中国举行股东周年大会。
14:30 保利文化 在中国举行股东周年大会。
6月8日（周三）
* 川控股有限公司 首日挂牌。
博雅互动 公布首季业绩。
领展房产基金 公布全年业绩。
09:00 中金公司 在中国举行股东周年大会。
11:00 中信股份 股东周年大会。
12:00 美丽华酒店 股东周年大会。
14:00 鞍钢 在中国举行股东周年大会。
* 6月9日（周四）
端午节假期。
注：（1）代表新增。
（2）路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完）
1月上半月马来西亚棕榈油出口走强暗示需求良好，亦支撑棕榈油。船货验证机构ITS公布的数据显示，马来西亚1月1-15日棕榈油出口较前月同期增加6.7%至513,762吨。
路透数据显示，柴油较迪拜原油裂解价差涨0.35美元，至每桶11.85美元，航煤裂解价差涨0.37美元，至每桶12.48美元。
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