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亚洲 | 2016年 5月 31日 星期二 09:45 BJT

《汇市简讯》美元/日圆重新站上111.00，受益于月末资金流动

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* 美元/日圆多空双方在110.80-90区间博弈，最终多头胜出

* 指因日本进口商的月末需求，以及少量空头回补

* 交投于110.79-111.11区间，稍早高见111.16，一目均衡云区顶部位于111.25

* 昨日高位111.45，从111.20开始向上挂有卖单，112.00下方卖单沉重

* 逾10亿美元行权价在110.95-111.00区间的期权到期，暂时可能会发挥稳定汇价的作用(完)

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