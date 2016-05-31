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亚洲 | 2016年 5月 31日 星期二 10:43 BJT

台湾汇市：台币兑美元早盘微扬，外资动向不明市场暂无明确方向

路透台北5月31日 - 台币兑美元 周二早盘微幅升值。汇银人士表示，国际美元转弱、韩元等亚币微扬，惟外资方向不明确，早盘交投趋清淡，台币陷区间盘整；市场静待稍晚出口商及外资动向。

他们指出，早盘亚洲股市大都呈上涨走势，惟独台股在平盘附近狭幅盘整，外资亦暂持观望态度，仅小量买卖美元。

〞外资买卖(美元)都有，但金额都不大，台币就不太会动了。〞一位大型商银交易员说。

他们表示，随美元转弱，早盘韩元等非美货币略为转强，带动台币微幅走升，惟外资方向不明，使台币陷入区间狭幅整理格局，料短线不易升破32.600关卡价位。

早盘台币在32.600-32.645间波动，上日区间则在32.600-32.690。

本地时间10:36，韩元兑美元 报1,189.4，上日收在1,191.8；台股加权指数 下跌0.46%。

在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点溢价幅度较上日尾盘明显缩减；目前一个月美元/台币远汇 报32.625/32.645，上日收在32.630。

交易员预测今日主要实质交易区间：

•32.600-32.650。

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