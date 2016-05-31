台湾汇市：台币兑美元早盘微扬，外资动向不明市场暂无明确方向

标题新闻：美国一上诉法庭裁决下级法庭驳回联邦存款保险公司指五家银行违法销售MBS的诉讼有误
MBS:抵押贷款支持证券 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透台北5月31日 - 台币兑美元 周二早盘微幅升值。汇银人士表示，国际美元转弱、韩元等亚币微扬，惟外资方向不明确，早盘交投趋清淡，台币陷区间盘整；市场静待稍晚出口商及外资动向。
他们指出，早盘亚洲股市大都呈上涨走势，惟独台股在平盘附近狭幅盘整，外资亦暂持观望态度，仅小量买卖美元。
〞外资买卖(美元)都有，但金额都不大，台币就不太会动了。〞一位大型商银交易员说。
他们表示，随美元转弱，早盘韩元等非美货币略为转强，带动台币微幅走升，惟外资方向不明，使台币陷入区间狭幅整理格局，料短线不易升破32.600关卡价位。
早盘台币在32.600-32.645间波动，上日区间则在32.600-32.690。
本地时间10:36，韩元兑美元 报1,189.4，上日收在1,191.8；台股加权指数 下跌0.46%。
在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点溢价幅度较上日尾盘明显缩减；目前一个月美元/台币远汇 报32.625/32.645，上日收在32.630。
交易员预测今日主要实质交易区间：
•32.600-32.650。
最新相关报导链接：
--《全球汇市》美元指数触及两个月高位，受美联储短期将加息预期的提振
--《全球汇市》美元受叶伦谈话支撑，日圆在日本经济数据激励下弹升
--《焦点》投资者对美国升息及中国经济疑虑重重，挥手作别亚洲市场 (完) (记者 罗两莎；; 审校 杨淑祯)
MBS:抵押贷款支持证券 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英 文报导全文,请点选
“我认为(短期内)不会有下跌至大幅贴水的情况...或许最差也就是平价了，因再供给的成本不便宜，”一位在新加坡的燃料油交易商表示。