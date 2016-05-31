《汇市简讯》一系列澳洲数据出炉后，澳元/美元走高

标题新闻：美国一上诉法庭裁决下级法庭驳回联邦存款保险公司指五家银行违法销售MBS的诉讼有误
MBS:抵押贷款支持证券 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
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* 澳洲净出口对第一季国内生产总值(GDP)的贡献为1.1个百分点，预估为0.7个百分点
* 澳洲4月建筑许可较前月增3.0%，好于预期的下滑3.0%
* 澳洲经常帐赤字和信贷数据与预期基本一致
* 数据公布后，澳元兑美元从0.7185/90升至0.7215之上
* 升破10日移动均值0.7211后，上看关键的200日移动均值0.7254(完)
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全部现汇报价 (编译 许娜；审校 张明钧)
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“我认为(短期内)不会有下跌至大幅贴水的情况...或许最差也就是平价了，因再供给的成本不便宜，”一位在新加坡的燃料油交易商表示。