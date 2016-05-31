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亚洲 | 2016年 5月 31日 星期二 09:53 BJT

《汇市简讯》一系列澳洲数据出炉后，澳元/美元走高

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* 澳洲净出口对第一季国内生产总值(GDP)的贡献为1.1个百分点，预估为0.7个百分点

* 澳洲4月建筑许可较前月增3.0%，好于预期的下滑3.0%

* 澳洲经常帐赤字和信贷数据与预期基本一致

* 数据公布后，澳元兑美元从0.7185/90升至0.7215之上

* 升破10日移动均值0.7211后，上看关键的200日移动均值0.7254(完)

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全部现汇报价 (编译 许娜；审校 张明钧)

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