澳洲经济指标总览--5月31日

标题新闻：美国一上诉法庭裁决下级法庭驳回联邦存款保险公司指五家银行违法销售MBS的诉讼有误
MBS:抵押贷款支持证券 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 6月2日 商品及服务收支(亿澳元) 3月 逆差21.63 逆差30.44 出口(较前月) +4% -1% 进口(较前月) +1% 持平 零售销售(经季节调整,以当前价格计算) 6月2日 (较前月) 3月 +0.4% +0.1% 就业市场(经季节调整) 6月16日 就业人口(较前月变动,万人) 4月 +1.08 +2.57 全职就业人口(较前月变动,万人) -0.93 -1.01 失业率 5.7% 5.7% 就业参与率 64.8% 64.9% 消费者物价指数(CPI) 7月27日 总体CPI(较前季) 第四季 -0.2% +0.4% (较上年同期) +1.3% +1.7% 澳洲央行截尾均值(较前季) +0.2% +0.6% (较上年同期) +1.7% +2.1% 澳洲央行加权中值(较前季) +0.1% +0.5% (较上年同期) +1.4% +1.9% 国际贸易价格指数 7月28日 进口物价(较前季) 第一季 -3.0% -0.3% 出口物价(较前季) -4.7% -5.4% 国际收支(经季节调整,单位为亿澳元) 经常帐收支 第一季 赤字208 赤字226 9月6日 商品与服务贸易收支 逆差81.14 逆差109.38 国内生产总值(GDP)(经季节调整实质GDP) 6月1日 (较前季) 第四季 +0.6% +1.1% (较上年同期) +3.0% +2.7% (完)
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“我认为(短期内)不会有下跌至大幅贴水的情况...或许最差也就是平价了，因再供给的成本不便宜，”一位在新加坡的燃料油交易商表示。