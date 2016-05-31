香港房地产：4月住宅楼价指数按月回升0.7%，七个月来首现反弹

标题新闻：美国一上诉法庭裁决下级法庭驳回联邦存款保险公司指五家银行违法销售MBS的诉讼有误
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路透香港5月31日 - 香港差饷物业估价署周二发表的临时数字显示，4月全港私人住宅楼价指数按月轻微回升0.7%，终止此前连续六个月跌势，当中以中小型住宅的反弹力度较大。
租金方面则继续回落，4月租金指数按月跌幅收窄至0.12%，主要受大型单位拖累，但中小型住宅租金按月则基本持稳。
受忧虑加息、经济放缓以及中港股市去年中爆发股灾等拖累，去年第四季起本地住宅楼价开始转跌，楼市正式进入调整期，住宅楼价自去年9月的历史高位下跌近10.8%。
以面积大小划分，A、B及C类住宅（实用面积分别40平方米以下、40-69.9平方米、70-99.9平方米）楼价按月分别升0.7%、0.74%及0.84%；至于D、E类单位（实用面积分别100-159.9平方米及160平方米以上）月内楼价按月分别升0.67%及0.11%。
租金方面，4月整体私人住宅租金虽然继续回落0.12%，但跌幅比3月的0.3%略为收窄。当中A-C类中小住宅的租金大致持平，D、E类大单位则继续下跌0.83%。
政府公布的楼价数字有所滞后，据物业代理中原地产的数据，估计截至5月22日香港住宅楼价较4月24日的七周高点跌约1%。（完） (记者 梁慧仪; 审校 张喜良)
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“我认为(短期内)不会有下跌至大幅贴水的情况...或许最差也就是平价了，因再供给的成本不便宜，”一位在新加坡的燃料油交易商表示。