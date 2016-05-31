香港房地产：4月住宅楼价指数按月回升0.7%，七个月来首现反弹

路透香港5月31日 - 香港差饷物业估价署周二发表的临时数字显示，4月全港私人住宅楼价指数按月轻微回升0.7%，终止此前连续六个月跌势，当中以中小型住宅的反弹力度较大。

租金方面则继续回落，4月租金指数按月跌幅收窄至0.12%，主要受大型单位拖累，但中小型住宅租金按月则基本持稳。

受忧虑加息、经济放缓以及中港股市去年中爆发股灾等拖累，去年第四季起本地住宅楼价开始转跌，楼市正式进入调整期，住宅楼价自去年9月的历史高位下跌近10.8%。

以面积大小划分，A、B及C类住宅（实用面积分别40平方米以下、40-69.9平方米、70-99.9平方米）楼价按月分别升0.7%、0.74%及0.84%；至于D、E类单位（实用面积分别100-159.9平方米及160平方米以上）月内楼价按月分别升0.67%及0.11%。

租金方面，4月整体私人住宅租金虽然继续回落0.12%，但跌幅比3月的0.3%略为收窄。当中A-C类中小住宅的租金大致持平，D、E类大单位则继续下跌0.83%。