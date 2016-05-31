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亚洲 | 2016年 6月 1日 星期三 07:40 BJT

****主要国家经济指标预测--6月1日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： 
 
    GMT时间   经济指标/活动                       公布时段      预估值      前值

    5月31日(二)
    2350 日本企业资本支出(较上年同期)              第一季         --       +8.5%
    
    6月1日(三)
    0000 韩国出口(较上年同期)                     5月初值       +1.6%     -11.2%
             进口(较上年同期)                                   -7.7%     -14.9%
             贸易收支(亿美元)                                     --      顺差88
    0100 中国官方制造业采购经理人指数(PMI)            5月        50.0       50.1
             官方非制造业PMI                          5月                   53.5
    0130 韩国日经/Markit制造业PMI                     5月         --        50.0
    0130 澳洲国内生产总值(GDP)(较前季)             第一季       +0.8%      +0.6%
                              (较上年同期)                      +2.8%      +3.0%
             最终消费                                             --       +0.7%
             资本支出                                             --       -0.6%
    0145 中国财新制造业PMI终值                        5月        49.3       49.4
    0200 日本日经制造业PMI                        5月终值         --        47.6
    0545 瑞士GDP(较前季)                           第一季       +0.2%      +0.4%
                (较上年同期)                                    +0.8%      +0.4%
    0600 英国Nationwide房价(较前月)                   5月       +0.3%      +0.2%
                       (较上年同期)                             +4.6%      +4.9%
    0715 瑞士零售销售(较上年同期)                     4月         --       -1.3%
    0730 瑞士制造业PMI                                5月        54.0       54.7
    0745 意大利Markit/ADACI制造业PMI                  5月        53.0       53.9
    0750 法国Markit制造业PMI                          5月        48.3       48.3
    0755 德国Markit/BME制造业PMI                      5月　　 　 52.4       52.4
    0800 欧元区Markit制造业PMI                    5月终值        51.5       51.5
    0830 英国消费者信贷(亿英镑)                       4月       16.00      18.83
             抵押贷款发放金额(亿英镑)                           38.00      74.35
             抵押贷款批准件数(件)                              67,950     71,357
             M4货供额(较前月)                                     --       -0.4%
    0830 英国Markit/CPIS制造业PMI                     5月        49.6       49.2
    1100 美国MBA抵押贷款市场指数                     前周         --       496.5
                抵押贷款再融资指数                                --     2,005.6
    1330 加拿大RBC经季节调整的制造业PMI               5月         --        52.2
    1345 美国Markit制造业PMI                      5月终值         --        50.5
    1400 美国建筑支出(较前月)                         4月       +0.6%      +0.3%
    1400 美国供应管理协会(ISM)制造业指数              5月        50.4       50.8
             制造业投入物价分项指数                              59.8       59.0
             制造业就业分项指数                                  49.7       49.2
             制造业新订单分项指数                                 --        55.8
     --  美国汽车销量年率(万辆)                       5月       1,730      1,742
    2300 韩国国内生产总值(GDP)(较前季)             第一季         --       +0.4%
                              (较上年同期)                        --       +2.7%
    2350 日本投资海外债券(亿日圆)                    前周         --   买超6,840
         外资投资日本股票(亿日圆)                                 --     买超404  
    
    
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：
    
    GMT时间   经济指标/活动                       公布时段       现值     预估值

    5月30日(一)
    2350 日本工业生产                              4月初值      +0.3%      -1.5%  
             一个月预估值                                       +2.2%        --    
             两个月预估值                                       +0.3%        --  

    5月31日(二)
     --  中国对外证券投资资产(不含储备资产，亿美元) 2015年末    2,808        --
    0100 新西兰NBNZ企业展望指数                       5月      +11.3%        --  
                   企业自身活动指数                            +30.4%        --   
    0130 澳洲建筑许可                                 4月       +3.0%      -3.0%  
             民间住宅建筑许可                                   -2.3%        --   
    0130 澳洲经常帐赤字(亿澳元)                     第一季        208        195  
             净出口对GDP的贡献率                                +1.1%       0.7%  
    0130 澳洲民间部门信贷                             4月       +0.5%      +0.4%  
             房屋信贷                                           +0.4%        --
    0500 日本建筑订单(较上年同期)                     4月      -16.9%        --  
             房屋开工(较上年同期)                               +9.0%      +3.5% 
    0600 德国实质零售销售(较前月)                     4月       -0.9%      +0.9% 
                         (较上年同期)                           +2.3%      +1.9%  
    0645 法国消费者物价调和指数(HICP)(较上年同期) 5月初值        持平      -0.1% 
    0645 法国生产者物价指数(PPI)(较前月)              4月       -0.5%        --   
    0755 德国经季节调整失业人数变化(万人)             5月     减少1.1    减少0.5 
             未经季节调整失业人数(万人)                         266.4      266.6  
             经季节调整失业率                                    6.1%       6.2%  
             经季节调整失业人数(万人)                           269.5        --  
    0800 意大利失业率                                 4月       11.7%      11.4% 
    0800 欧元区M3货供额(较上年同期)                   4月       +4.6%      +5.0%  
               针对家庭的放款                                   +1.5%        --   
    0900 欧元区消费者物价调和指数(HICP)(较上年同期)5月初值      -0.1%      -0.1%   
    0900 欧元区失业率                                 4月       10.2%      10.2%  
    0900 意大利CPI(较前月)                         5月初值      +0.3%      +0.2% 
                  (较上年同期)                                  -0.3%      -0.3% 
               HICP(较前月)                                     +0.3%      +0.3% 
                   (较上年同期)                                 -0.3%      -0.3% 
    1000 意大利国内生产总值(GDP)(较前季)        第一季终值      +0.3%      +0.3%  
                             (较上年同期)                       +1.0%      +1.0%  
    1230 加拿大国内生产总值(GDP)(较前月)              3月       -0.2%      -0.1%  
               GDP(较前季)                          第一季      +0.6%        --  
               GDP环比年率                                      +2.4%      +2.9% 
    1230 美国实质个人支出(较前月)                     4月       +0.6%        --   
             个人所得(较前月)                                   +0.4%      +0.4%  
             经调整后的个人支出                                 +1.0%      +0.7%  
             核心PCE物价指数(较前月)                            +0.2%      +0.2%  
                            (较上年同期)                        +1.6%        --  
             PCE物价指数(较前月)                                +0.3%        --  
                        (较上年同期)                            +1.1%        --  
    1300 美国CaseShiller 20个城市经季调房价指数
                                        (较前月)      3月       +0.9%      +0.8% 
                    未经季节调整房价指数(较前月)                +0.9%      +0.5% 
                            房价指数(较上年同期)                +5.4%      +5.2% 
    1345 美国芝加哥采购经理人指数(PMI)                5月        49.3       50.7  
    1400 世企研美国消费者信心指数                     5月        92.6       96.0  
    1430 美国达拉斯联储制造业活动指数                 5月      负20.8        --  
    1700 美国达拉斯联储PCE物价指数截尾均值            4月       +2.5%        --  
    2245 新西兰贸易条件(较前季)                    第一季       +4.4%        -- 
    2300 韩国消费者物价指数(CPI)(较前月)              5月        持平      +0.2%  
                                (较上年同期)                    +0.8%      +0.9%  
    2300 韩国经常帐收支(亿美元)                       4月    盈余51.4        -- 
    2330 澳洲AIG制造业指数                            5月        51.0        -- 
    (完)    
           
      
      
    经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大            日本与韩国        
    欧洲                    澳洲与新西兰      
    中国                      台湾              　 
    已公布经济指标一览
    美国                    日本              
    欧洲                    韩国              
    中国                      香港              
    澳洲                   台湾              

 (整理 王颖/杜明霞；审校 张若琪)

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