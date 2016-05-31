主要国家经济指标预测--6月1日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月31日(二) 2350 日本企业资本支出(较上年同期) 第一季 -- +8.5% 6月1日(三) 0000 韩国出口(较上年同期) 5月初值 +1.6% -11.2% 进口(较上年同期) -7.7% -14.9% 贸易收支(亿美元) -- 顺差88 0100 中国官方制造业采购经理人指数(PMI) 5月 50.0 50.1 官方非制造业PMI 5月 53.5 0130 韩国日经/Markit制造业PMI 5月 -- 50.0 0130 澳洲国内生产总值(GDP)(较前季) 第一季 +0.8% +0.6% (较上年同期) +2.8% +3.0% 最终消费 -- +0.7% 资本支出 -- -0.6% 0145 中国财新制造业PMI终值 5月 49.3 49.4 0200 日本日经制造业PMI 5月终值 -- 47.6 0545 瑞士GDP(较前季) 第一季 +0.2% +0.4% (较上年同期) +0.8% +0.4% 0600 英国Nationwide房价(较前月) 5月 +0.3% +0.2% (较上年同期) +4.6% +4.9% 0715 瑞士零售销售(较上年同期) 4月 -- -1.3% 0730 瑞士制造业PMI 5月 54.0 54.7 0745 意大利Markit/ADACI制造业PMI 5月 53.0 53.9 0750 法国Markit制造业PMI 5月 48.3 48.3 0755 德国Markit/BME制造业PMI 5月 52.4 52.4 0800 欧元区Markit制造业PMI 5月终值 51.5 51.5 0830 英国消费者信贷(亿英镑) 4月 16.00 18.83 抵押贷款发放金额(亿英镑) 38.00 74.35 抵押贷款批准件数(件) 67,950 71,357 M4货供额(较前月) -- -0.4% 0830 英国Markit/CPIS制造业PMI 5月 49.6 49.2 1100 美国MBA抵押贷款市场指数 前周 -- 496.5 抵押贷款再融资指数 -- 2,005.6 1330 加拿大RBC经季节调整的制造业PMI 5月 -- 52.2 1345 美国Markit制造业PMI 5月终值 -- 50.5 1400 美国建筑支出(较前月) 4月 +0.6% +0.3% 1400 美国供应管理协会(ISM)制造业指数 5月 50.4 50.8 制造业投入物价分项指数 59.8 59.0 制造业就业分项指数 49.7 49.2 制造业新订单分项指数 -- 55.8 -- 美国汽车销量年率(万辆) 5月 1,730 1,742 2300 韩国国内生产总值(GDP)(较前季) 第一季 -- +0.4% (较上年同期) -- +2.7% 2350 日本投资海外债券(亿日圆) 前周 -- 买超6,840 外资投资日本股票(亿日圆) -- 买超404 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 5月30日(一) 2350 日本工业生产 4月初值 +0.3% -1.5% 一个月预估值 +2.2% -- 两个月预估值 +0.3% -- 5月31日(二) -- 中国对外证券投资资产(不含储备资产，亿美元) 2015年末 2,808 -- 0100 新西兰NBNZ企业展望指数 5月 +11.3% -- 企业自身活动指数 +30.4% -- 0130 澳洲建筑许可 4月 +3.0% -3.0% 民间住宅建筑许可 -2.3% -- 0130 澳洲经常帐赤字(亿澳元) 第一季 208 195 净出口对GDP的贡献率 +1.1% 0.7% 0130 澳洲民间部门信贷 4月 +0.5% +0.4% 房屋信贷 +0.4% -- 0500 日本建筑订单(较上年同期) 4月 -16.9% -- 房屋开工(较上年同期) +9.0% +3.5% 0600 德国实质零售销售(较前月) 4月 -0.9% +0.9% (较上年同期) +2.3% +1.9% 0645 法国消费者物价调和指数(HICP)(较上年同期) 5月初值 持平 -0.1% 0645 法国生产者物价指数(PPI)(较前月) 4月 -0.5% -- 0755 德国经季节调整失业人数变化(万人) 5月 减少1.1 减少0.5 未经季节调整失业人数(万人) 266.4 266.6 经季节调整失业率 6.1% 6.2% 经季节调整失业人数(万人) 269.5 -- 0800 意大利失业率 4月 11.7% 11.4% 0800 欧元区M3货供额(较上年同期) 4月 +4.6% +5.0% 针对家庭的放款 +1.5% -- 0900 欧元区消费者物价调和指数(HICP)(较上年同期)5月初值 -0.1% -0.1% 0900 欧元区失业率 4月 10.2% 10.2% 0900 意大利CPI(较前月) 5月初值 +0.3% +0.2% (较上年同期) -0.3% -0.3% HICP(较前月) +0.3% +0.3% (较上年同期) -0.3% -0.3% 1000 意大利国内生产总值(GDP)(较前季) 第一季终值 +0.3% +0.3% (较上年同期) +1.0% +1.0% 1230 加拿大国内生产总值(GDP)(较前月) 3月 -0.2% -0.1% GDP(较前季) 第一季 +0.6% -- GDP环比年率 +2.4% +2.9% 1230 美国实质个人支出(较前月) 4月 +0.6% -- 个人所得(较前月) +0.4% +0.4% 经调整后的个人支出 +1.0% +0.7% 核心PCE物价指数(较前月) +0.2% +0.2% (较上年同期) +1.6% -- PCE物价指数(较前月) +0.3% -- (较上年同期) +1.1% -- 1300 美国CaseShiller 20个城市经季调房价指数 (较前月) 3月 +0.9% +0.8% 未经季节调整房价指数(较前月) +0.9% +0.5% 房价指数(较上年同期) +5.4% +5.2% 1345 美国芝加哥采购经理人指数(PMI) 5月 49.3 50.7 1400 世企研美国消费者信心指数 5月 92.6 96.0 1430 美国达拉斯联储制造业活动指数 5月 负20.8 -- 1700 美国达拉斯联储PCE物价指数截尾均值 4月 +2.5% -- 2245 新西兰贸易条件(较前季) 第一季 +4.4% -- 2300 韩国消费者物价指数(CPI)(较前月) 5月 持平 +0.2% (较上年同期) +0.8% +0.9% 2300 韩国经常帐收支(亿美元) 4月 盈余51.4 -- 2330 澳洲AIG制造业指数 5月 51.0 -- (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 王颖/杜明霞；审校 张若琪)