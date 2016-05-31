日本已公布经济指标--2016/5/31

标题新闻：美国一上诉法庭裁决下级法庭驳回联邦存款保险公司指五家银行违法销售MBS的诉讼有误
MBS:抵押贷款支持证券 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第一季 +0.4% p -0.4% r 6月7日 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 5月 -0.5% -0.3% 6月30日 -- 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 4月 -0.3% -0.3% 6月30日 -- 工业生产(m/m) 4月 +0.3% +3.8% r 6月14日 -- 失业率 4月 3.2% @ 3.2% @ 6月30日 -- 贸易收支(亿日圆) 4月 顺差8,235 顺差7,550 6月19日 -- 所有家庭实质支出(y/y) 4月 -0.4% -5.3% 6月30日 -- 注: p-初值； r-经修正； @-经季节调整。(完) 参看全球经济数据相关资料，可点选 参看日本经济数据相关资料，可点选
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“我认为(短期内)不会有下跌至大幅贴水的情况...或许最差也就是平价了，因再供给的成本不便宜，”一位在新加坡的燃料油交易商表示。