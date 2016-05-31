台湾货币市场：短率持稳，国库将提早还款令月底偏宽松

* 国库将提前还款，月底宽松期底有消资金压力 * 短票交易少，RP投信客户不抽钱反而框券 记者 董永年 路透台北5月31日 - 台湾银行间短率周二大致持稳。资金调度人士指出，今日虽是月底，但受国库将提早 还款以及此前央行大减存单发行等影响，资金不仅没有紧俏反而相对宽松。 交易员表示，国库通知将于明日起陆续提前还款，由于正逢提存期底，料使得银行消积数压力大增，今日 受限月底不能拆出内规影响，市场交投偏向淡静，但对明日即将来临去化资金的压力，显得无可奈何。 〞我是明年5月才到期，这时候却提前还，只好明天开始消积数。〞一家公股银行交易员说。 另一公股银行交易员则称，国库提前还款是上周五通知的，原本货币市场就因为央行大砍存单而使得月底 、提存期底不致偏紧，国库临时还款此一意外之举，可能会让资金供应雪上加霜。有赖央行在未来三天加大冲 销力道。 一大型票券商交易主管指出，受今年以来月底都偏紧影响，早就调整避开落点，没想到这次居然不紧反松 ，今日一早即退掉不少交易，否则资金会不缺反多。 本地时间12:00 今日报价 上日收盘 台币兑美元 32.607 32.680 台湾加权股价指数<.TWII 8,510.11 8,535.87 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.202% 0.202% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.200-0.250% 0.200-0.250% --一周拆款利率区间 0.210-0.340% 0.200-0.350% --两周拆款利率区间 0.300-0.300% 0.260-0.340% **短票60天期交易多** 短票方面，大型票券商指出，因控管月底落点，今日短票发行量少，但因市场资金相当充沛，一早缺口即 补平，甚至反向取消交易。 一大型票券商交易主管称，今日短票交易很少，因此落在60天期级距、跨过7月的比例增加，成交利率在0 .32%。 今日大型票券商与银行间承作30天期自保卖断短票利率主要成交0.30-0.32%，上日在0.31-0.32%。 据集保公司资料，上日的自保30天短票成交加权平均利率在0.318%，区间0.28-0.36%，金额81.74亿台币 ；前日的加权平均利率在0.317%，区间0.28-0.36%，金额107.96亿台币。 台湾央行周二定存单到期116亿台币，发行金额待稍晚公布。 本周定存单总计到期7,384.5亿台币，到期情况分别是周三3,183亿、周四2,850.5亿、周五1,232亿台币。 拆款中心资料 显示，修正后周一超额准备为768亿台币，累计超额准备1兆277亿台币、加计前期1% 的超额准备为1兆1,451亿台币。 **投信没走钱** 债券附买回(RP)市场方面，资调人士表示，月底市况出乎意料地宽松，尤其是投信不但没走钱，却反向框 券，不过利率仍维持既有水准不动。 一证券商交易员指出，今天不管投信、寿险以及银行端客户都一律多钱，可以说是不像月底的月底。投信 因有寿险大额申购款流入，在昨天下午就提前要券。 〞我9:20就平了，还要反向，这是整人吗?〞一家大型票券商交易员说。 本周公司债交割与到期有：6月1日HSBC Bank Plc3.0亿美元债交割、6月2日德意志银行新加坡分行1.8亿 美元债交割、6月3日第一海湾银行5.16亿元人民币宝岛债交割。 欲了解近期台湾将发行的外币(含人民币)债券，请点选 。 证券商与金融机构承作的短天期公债RP主要成交在0.30-0.31%，大致同上日。与银行承作的公债RP成交在 0.31-0.32%，同上日。短天期及一个月天期公司债附买回利率在0.38-0.39%，也大致同上日。 大型票券商与金融机构承作短天期公债附买回利率区间同上日在0.23-0.25%；公司债附买回利率主要成交 0.23-0.28%，也同上日；与银行承做的债券附买回利率主要成交在0.28-0.32%，同上日。(完) (审校 杨淑祯)