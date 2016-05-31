版本:
中国
亚洲 | 2016年 5月 31日 星期二 12:18 BJT

台湾货币市场：短率持稳，国库将提早还款令月底偏宽松

* 国库将提前还款，月底宽松期底有消资金压力
    * 短票交易少，RP投信客户不抽钱反而框券

     记者 董永年
    路透台北5月31日 - 台湾银行间短率周二大致持稳。资金调度人士指出，今日虽是月底，但受国库将提早
还款以及此前央行大减存单发行等影响，资金不仅没有紧俏反而相对宽松。
    
    交易员表示，国库通知将于明日起陆续提前还款，由于正逢提存期底，料使得银行消积数压力大增，今日
受限月底不能拆出内规影响，市场交投偏向淡静，但对明日即将来临去化资金的压力，显得无可奈何。    
    
    〞我是明年5月才到期，这时候却提前还，只好明天开始消积数。〞一家公股银行交易员说。
    
    另一公股银行交易员则称，国库提前还款是上周五通知的，原本货币市场就因为央行大砍存单而使得月底
、提存期底不致偏紧，国库临时还款此一意外之举，可能会让资金供应雪上加霜。有赖央行在未来三天加大冲
销力道。
    
    一大型票券商交易主管指出，受今年以来月底都偏紧影响，早就调整避开落点，没想到这次居然不紧反松
，今日一早即退掉不少交易，否则资金会不缺反多。    
           
 本地时间12:00                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      32.607                     32.680    
 台湾加权股价指数<.TWII          8,510.11                   8,535.87    
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.202%                    0.202%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.200-0.250%              0.200-0.250%
   --一周拆款利率区间           0.210-0.340%              0.200-0.350%
   --两周拆款利率区间           0.300-0.300%              0.260-0.340%
        
    
    **短票60天期交易多**

    短票方面，大型票券商指出，因控管月底落点，今日短票发行量少，但因市场资金相当充沛，一早缺口即
补平，甚至反向取消交易。
    
    一大型票券商交易主管称，今日短票交易很少，因此落在60天期级距、跨过7月的比例增加，成交利率在0
.32%。    
     
    今日大型票券商与银行间承作30天期自保卖断短票利率主要成交0.30-0.32%，上日在0.31-0.32%。
 
    据集保公司资料，上日的自保30天短票成交加权平均利率在0.318%，区间0.28-0.36%，金额81.74亿台币
；前日的加权平均利率在0.317%，区间0.28-0.36%，金额107.96亿台币。
         
    台湾央行周二定存单到期116亿台币，发行金额待稍晚公布。
    
    本周定存单总计到期7,384.5亿台币，到期情况分别是周三3,183亿、周四2,850.5亿、周五1,232亿台币。
    
    拆款中心资料 显示，修正后周一超额准备为768亿台币，累计超额准备1兆277亿台币、加计前期1%
的超额准备为1兆1,451亿台币。

        
    **投信没走钱**

    债券附买回(RP)市场方面，资调人士表示，月底市况出乎意料地宽松，尤其是投信不但没走钱，却反向框
券，不过利率仍维持既有水准不动。
    
    一证券商交易员指出，今天不管投信、寿险以及银行端客户都一律多钱，可以说是不像月底的月底。投信
因有寿险大额申购款流入，在昨天下午就提前要券。
    
    〞我9:20就平了，还要反向，这是整人吗?〞一家大型票券商交易员说。    
    
    本周公司债交割与到期有：6月1日HSBC Bank Plc3.0亿美元债交割、6月2日德意志银行新加坡分行1.8亿
美元债交割、6月3日第一海湾银行5.16亿元人民币宝岛债交割。
    
    欲了解近期台湾将发行的外币(含人民币)债券，请点选 。    
    
    证券商与金融机构承作的短天期公债RP主要成交在0.30-0.31%，大致同上日。与银行承作的公债RP成交在
0.31-0.32%，同上日。短天期及一个月天期公司债附买回利率在0.38-0.39%，也大致同上日。
    
    大型票券商与金融机构承作短天期公债附买回利率区间同上日在0.23-0.25%；公司债附买回利率主要成交
0.23-0.28%，也同上日；与银行承做的债券附买回利率主要成交在0.28-0.32%，同上日。(完)    

 (审校 杨淑祯)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐