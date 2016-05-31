台湾货币市场：短率持稳，国库将提早还款令月底偏宽松

标题新闻：美国一上诉法庭裁决下级法庭驳回联邦存款保险公司指五家银行违法销售MBS的诉讼有误
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* 国库将提前还款，月底宽松期底有消资金压力 * 短票交易少，RP投信客户不抽钱反而框券 记者 董永年 路透台北5月31日 - 台湾银行间短率周二大致持稳。资金调度人士指出，今日虽是月底，但受国库将提早 还款以及此前央行大减存单发行等影响，资金不仅没有紧俏反而相对宽松。 交易员表示，国库通知将于明日起陆续提前还款，由于正逢提存期底，料使得银行消积数压力大增，今日 受限月底不能拆出内规影响，市场交投偏向淡静，但对明日即将来临去化资金的压力，显得无可奈何。 〞我是明年5月才到期，这时候却提前还，只好明天开始消积数。〞一家公股银行交易员说。 另一公股银行交易员则称，国库提前还款是上周五通知的，原本货币市场就因为央行大砍存单而使得月底 、提存期底不致偏紧，国库临时还款此一意外之举，可能会让资金供应雪上加霜。有赖央行在未来三天加大冲 销力道。 一大型票券商交易主管指出，受今年以来月底都偏紧影响，早就调整避开落点，没想到这次居然不紧反松 ，今日一早即退掉不少交易，否则资金会不缺反多。 本地时间12:00 今日报价 上日收盘 台币兑美元 32.607 32.680 台湾加权股价指数<.TWII 8,510.11 8,535.87 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.202% 0.202% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.200-0.250% 0.200-0.250% --一周拆款利率区间 0.210-0.340% 0.200-0.350% --两周拆款利率区间 0.300-0.300% 0.260-0.340% **短票60天期交易多** 短票方面，大型票券商指出，因控管月底落点，今日短票发行量少，但因市场资金相当充沛，一早缺口即 补平，甚至反向取消交易。 一大型票券商交易主管称，今日短票交易很少，因此落在60天期级距、跨过7月的比例增加，成交利率在0 .32%。 今日大型票券商与银行间承作30天期自保卖断短票利率主要成交0.30-0.32%，上日在0.31-0.32%。 据集保公司资料，上日的自保30天短票成交加权平均利率在0.318%，区间0.28-0.36%，金额81.74亿台币 ；前日的加权平均利率在0.317%，区间0.28-0.36%，金额107.96亿台币。 台湾央行周二定存单到期116亿台币，发行金额待稍晚公布。 本周定存单总计到期7,384.5亿台币，到期情况分别是周三3,183亿、周四2,850.5亿、周五1,232亿台币。 拆款中心资料 显示，修正后周一超额准备为768亿台币，累计超额准备1兆277亿台币、加计前期1% 的超额准备为1兆1,451亿台币。 **投信没走钱** 债券附买回(RP)市场方面，资调人士表示，月底市况出乎意料地宽松，尤其是投信不但没走钱，却反向框 券，不过利率仍维持既有水准不动。 一证券商交易员指出，今天不管投信、寿险以及银行端客户都一律多钱，可以说是不像月底的月底。投信 因有寿险大额申购款流入，在昨天下午就提前要券。 〞我9:20就平了，还要反向，这是整人吗?〞一家大型票券商交易员说。 本周公司债交割与到期有：6月1日HSBC Bank Plc3.0亿美元债交割、6月2日德意志银行新加坡分行1.8亿 美元债交割、6月3日第一海湾银行5.16亿元人民币宝岛债交割。 欲了解近期台湾将发行的外币(含人民币)债券，请点选 。 证券商与金融机构承作的短天期公债RP主要成交在0.30-0.31%，大致同上日。与银行承作的公债RP成交在 0.31-0.32%，同上日。短天期及一个月天期公司债附买回利率在0.38-0.39%，也大致同上日。 大型票券商与金融机构承作短天期公债附买回利率区间同上日在0.23-0.25%；公司债附买回利率主要成交 0.23-0.28%，也同上日；与银行承做的债券附买回利率主要成交在0.28-0.32%，同上日。(完) (审校 杨淑祯)
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“我认为(短期内)不会有下跌至大幅贴水的情况...或许最差也就是平价了，因再供给的成本不便宜，”一位在新加坡的燃料油交易商表示。