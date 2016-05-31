日本股市：早盘震荡收高，但英国退欧公投等事件风险抑制市场人气

标题新闻：美国一上诉法庭裁决下级法庭驳回联邦存款保险公司指五家银行违法销售MBS的诉讼有误
MBS:抵押贷款支持证券 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
“我们当前的成交量较低，是在等待英国‘脱欧’公投和美国联邦公开市场委员会(FOMC)政策会议等全球大事件，同时国内也有或推迟明年拟定消费税上调计划以及今夏可能提前举行大选等因素。市场杂音较多，缺乏明确决定。”
日本当地媒体引述自民党干事长谷垣祯一说法指出，首相安倍晋三将在周三宣布延后提高消费税。对近期有关消费税上调时点将从2017年4月后延两年半的报导作出解释。
今日稍早公布的数据显示，日本4月工业生产意外上升，暗示尽管出口疲软且熊本附近地区接连受到地震打击，但产出数据仍为脆弱经济提供一些复苏的希望。
数据公布后，日圆最初上扬，但随后恢复走软态势，对汽车生产商及其它出口商类股带来支撑。
丰田汽车 早盘收涨2.55%；日产汽车 涨0.59%；本田汽车 涨0.45%。
轮胎出口商普利司通 涨1.63%；Panasonic Corp 涨3.39%。日本邮政保险 涨2.43%。
东证股价指数 早盘收涨0.50%至1,372.87点；JPX-日经400指数 涨0.50%至12,390.11点。(完)
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“我认为(短期内)不会有下跌至大幅贴水的情况...或许最差也就是平价了，因再供给的成本不便宜，”一位在新加坡的燃料油交易商表示。