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亚洲 | 2016年 5月 31日 星期二 17:34 BJT

台湾汇市：台币出量收小升，热钱大军压境央行出手强压台币升势

* 台币震荡收小升，外资午后大举涌入
    * 热钱大军再压境，央行出手强力阻升
    * 央行一改尾盘干预策酪，2点15分即现踪
    * 明日台币交易区间暂看32.550-32.70

    路透台北5月31日 - 台币兑美元 周二收升。汇银人士指出，受到外资大举涌入
激励，午后台币放量冲高，盘中一度升破32.600大关，惟在央行出手强力阻升，且尾盘外资
反手买入美元，台币升幅缩减。
    
    他们表示，今天外资在台股买超金额虽缩至37余亿台币，但午盘以后外资美元卖单却一
波接一波涌现，汇入力道明显转强，央行一改以往尾盘才干预策略，在外资狂砍美元、台币
时即出手干预、大买美元。
    
    〞今天外资就是汇入啊，而且汇入很多、持续净汇入！〞资深汇银人士说。
   
    一大型外资保管行交易员指出，随外资大举涌入，带动台币放量劲升，央行不再袖手旁
观，立刻出手反击外资、阻升台币；〞老大今天改变策略了，2点15分就出手了，之后就且
战且走，整个下午在市场里，而且态度很积极喔。〞

    台湾股市周二持平作收，加权股价指数 收在8,535.59点。 
   
    台湾证券交易所周二资料显示，外资及陆资在台股买超37.46亿台币，连续五个交易日
买超共272.29亿台币。上交易日为买超139.15亿台币。 

    新兴亚洲货币周二多数上涨，但人民币跌幅可能创下自去年8月意外贬值以来最大。 

    交易员预估，明日台币区间在32.550-32.700。 
    
    在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，尾盘指标一个月期美元/台币换汇点溢价幅
度略为缩减；目前一个月美元/台币远汇 报32.645/32.665，上日收在32.630
。
       
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 16:00             台币/美   上日收盘  波动区间        开盘价    成交量   上日 
                        元                                       亿美元  
                      报价                                               
 台北外汇经纪公     32.630     32.680   32.585-32.645   32.640     8.72    6.69
 司                                                                      
 元太外汇经纪公     32.628     32.678   32.588-32.628   32.645     3.41    3.05
 司                                                                      
 
 无本金交割远期外汇(N        最新报价         上日现货收盘时水准
 DF)                                         
                                             
 美元/台币一个月期         0.025/0.045            0.035/0.055
 美元/台币六个月期         0.030/0.065            0.040/0.070 
 (完)
            
      台币兑美元现价               
    台北外汇经纪公司            
    元太外汇经纪公司             
    Tullett Prebon台币NDF报价         

 (记者 罗两莎；; 审校 杨淑祯)

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