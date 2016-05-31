台湾汇市：台币出量收小升，热钱大军压境央行出手强压台币升势

* 台币震荡收小升，外资午后大举涌入 * 热钱大军再压境，央行出手强力阻升 * 央行一改尾盘干预策酪，2点15分即现踪 * 明日台币交易区间暂看32.550-32.70 路透台北5月31日 - 台币兑美元 周二收升。汇银人士指出，受到外资大举涌入 激励，午后台币放量冲高，盘中一度升破32.600大关，惟在央行出手强力阻升，且尾盘外资 反手买入美元，台币升幅缩减。 他们表示，今天外资在台股买超金额虽缩至37余亿台币，但午盘以后外资美元卖单却一 波接一波涌现，汇入力道明显转强，央行一改以往尾盘才干预策略，在外资狂砍美元、台币 时即出手干预、大买美元。 〞今天外资就是汇入啊，而且汇入很多、持续净汇入！〞资深汇银人士说。 一大型外资保管行交易员指出，随外资大举涌入，带动台币放量劲升，央行不再袖手旁 观，立刻出手反击外资、阻升台币；〞老大今天改变策略了，2点15分就出手了，之后就且 战且走，整个下午在市场里，而且态度很积极喔。〞 台湾股市周二持平作收，加权股价指数 收在8,535.59点。 台湾证券交易所周二资料显示，外资及陆资在台股买超37.46亿台币，连续五个交易日 买超共272.29亿台币。上交易日为买超139.15亿台币。 新兴亚洲货币周二多数上涨，但人民币跌幅可能创下自去年8月意外贬值以来最大。 交易员预估，明日台币区间在32.550-32.700。 在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，尾盘指标一个月期美元/台币换汇点溢价幅 度略为缩减；目前一个月美元/台币远汇 报32.645/32.665，上日收在32.630 。 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 16:00 台币/美 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 元 亿美元 报价 台北外汇经纪公 32.630 32.680 32.585-32.645 32.640 8.72 6.69 司 元太外汇经纪公 32.628 32.678 32.588-32.628 32.645 3.41 3.05 司 无本金交割远期外汇(N 最新报价 上日现货收盘时水准 DF) 美元/台币一个月期 0.025/0.045 0.035/0.055 美元/台币六个月期 0.030/0.065 0.040/0.070 (完) 台币兑美元现价 台北外汇经纪公司 元太外汇经纪公司 Tullett Prebon台币NDF报价 (记者 罗两莎；; 审校 杨淑祯)