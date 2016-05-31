台湾汇市：台币出量收小升，热钱大军压境央行出手强压台币升势

标题新闻：美国一上诉法庭裁决下级法庭驳回联邦存款保险公司指五家银行违法销售MBS的诉讼有误
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* 台币震荡收小升，外资午后大举涌入 * 热钱大军再压境，央行出手强力阻升 * 央行一改尾盘干预策酪，2点15分即现踪 * 明日台币交易区间暂看32.550-32.70 路透台北5月31日 - 台币兑美元 周二收升。汇银人士指出，受到外资大举涌入 激励，午后台币放量冲高，盘中一度升破32.600大关，惟在央行出手强力阻升，且尾盘外资 反手买入美元，台币升幅缩减。 他们表示，今天外资在台股买超金额虽缩至37余亿台币，但午盘以后外资美元卖单却一 波接一波涌现，汇入力道明显转强，央行一改以往尾盘才干预策略，在外资狂砍美元、台币 时即出手干预、大买美元。 〞今天外资就是汇入啊，而且汇入很多、持续净汇入！〞资深汇银人士说。 一大型外资保管行交易员指出，随外资大举涌入，带动台币放量劲升，央行不再袖手旁 观，立刻出手反击外资、阻升台币；〞老大今天改变策略了，2点15分就出手了，之后就且 战且走，整个下午在市场里，而且态度很积极喔。〞 台湾股市周二持平作收，加权股价指数 收在8,535.59点。 台湾证券交易所周二资料显示，外资及陆资在台股买超37.46亿台币，连续五个交易日 买超共272.29亿台币。上交易日为买超139.15亿台币。 新兴亚洲货币周二多数上涨，但人民币跌幅可能创下自去年8月意外贬值以来最大。 交易员预估，明日台币区间在32.550-32.700。 在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，尾盘指标一个月期美元/台币换汇点溢价幅 度略为缩减；目前一个月美元/台币远汇 报32.645/32.665，上日收在32.630 。 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 16:00 台币/美 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 元 亿美元 报价 台北外汇经纪公 32.630 32.680 32.585-32.645 32.640 8.72 6.69 司 元太外汇经纪公 32.628 32.678 32.588-32.628 32.645 3.41 3.05 司 无本金交割远期外汇(N 最新报价 上日现货收盘时水准 DF) 美元/台币一个月期 0.025/0.045 0.035/0.055 美元/台币六个月期 0.030/0.065 0.040/0.070 (完) 台币兑美元现价 台北外汇经纪公司 元太外汇经纪公司 Tullett Prebon台币NDF报价 (记者 罗两莎；; 审校 杨淑祯)
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“我认为(短期内)不会有下跌至大幅贴水的情况...或许最差也就是平价了，因再供给的成本不便宜，”一位在新加坡的燃料油交易商表示。