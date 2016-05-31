韩国金融市场：韩股小涨但受MSCI明晟指数调整忧虑压制，韩元微升

标题新闻：美国一上诉法庭裁决下级法庭驳回联邦存款保险公司指五家银行违法销售MBS的诉讼有误
MBS:抵押贷款支持证券 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
0227GMT 上日收市价
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韩元/美元 1,188.9 1,191.8
日圆/韩元 10.7023/79 10.7691
韩国公债期货 * 110.19 110.15
韩国综合股价指数 1,974.68 1,967.13
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* 为三年期公债近月期约报价。
(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。
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“我认为(短期内)不会有下跌至大幅贴水的情况...或许最差也就是平价了，因再供给的成本不便宜，”一位在新加坡的燃料油交易商表示。