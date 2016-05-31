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亚洲 | 2016年 5月 31日 星期二 11:39 BJT

《全球汇市》美元受美国升息前景支撑，澳元因国内经济数据强劲跳升

纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.1147  1.1144  +0.03  +2.64  1.0860
    美元/日圆            111.08  111.11  -0.03  -7.66  120.30
    欧元/日圆         123.86  123.71  +0.12  -5.07  130.47
    美元/瑞郎            0.9915  0.9917  -0.02  -1.03  1.0018
    英镑/美元            1.4700  1.4638  +0.42  -0.26  1.4738
    美元/加元            1.3025  1.3047  -0.17  -5.88  1.3839
    美元/离岸人民币      6.5886  6.5893  -0.01  +0.31  6.5680
    澳元/美元            0.7238  0.7179  +0.82  -0.51  0.7275
    新西兰元/美元        0.6727  0.6693  +0.51  -1.44  0.6825
    澳元/日圆         80.440  79.780  +0.83  -8.19  87.620
    新西兰元/日圆     74.740  74.350  +0.52  -8.83  81.980
    英镑/日圆         163.38  162.63  +0.46  -7.81  177.22
    澳元/新西兰元     1.0755  1.0723  +0.30  +0.85  1.0664
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算
。(完)
    
      
      
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    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          
    

 (编译 汪红英/刘秀红/高琦/许娜/张明钧; 审校 孙茉莉/张荻/戴素萍/孙国玉/王丽鑫)

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