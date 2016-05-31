《路透晚报》--5月31日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国经济：实施创新驱动发展战略，破解经济发展深层次矛盾和问题--习近平

中国国家主席习近平称，实施创新驱动发展战略，是加快转变经济发展方式、破解经济发展深层次矛盾和问题的必然选择，是更好引领中国经济发展新常态、保持经济持续健康发展的必然选择；要把科技创新摆在更加重要的位置。

--中国粮食：国家粮食局称国家临时存储大豆竞价交易会延期举办

中国国家粮食局称，国家临时存储大豆竞价交易会延期举办。但相关通知并未给出延期举办的理由。

--中国农业：将于本周三竞价销售国家临时存储大豆30.04万吨--国家粮食局

中国国家粮食局称，定于6月1日（周三）在国家粮食局粮食交易协调中心及各省区市国家粮食交易中心举行国家临时存储大豆竞价销售交易会，数量为30.04万吨。

--香港经济：一季度消费者信心下跌，惟财务投兴趣仍高--调查

市场研究公司尼尔森发表调查结果显示，今年首季香港消费者信心下跌，受全球经济不明朗因素影响，惟市民的财务投资兴趣仍高。

--香港经济：4月份访港旅客连续11个月滑坡，但按年跌幅为期内最少--旅发局

香港旅游发展局公布数据显示，今年4月份整体访港旅客按年下跌2.1%，为连续11个月下跌，但放缓程度比对上一个月改善，且为此期间内跌幅最低的一个月。

--香港数据：4月零售销售货值连续14个月录得下滑，惟跌幅略为收窄

香港政府统计处公布，今年4月零售业总销售货值按年跌7.5%，已连续14个月下滑，惟较上月跌幅略为收窄。

--香港数据：4月M-3货币供应按年增加2.7%--金管局

香港金融管理局（HKMA）公布2016年4月货币供应数据，其中M-3按年增加2.7%。

【金融】

--中国金融：企业杠杆率高企损及信用市场，维持银行体系负面展望--穆迪

国际评级机构--穆迪投资者服务公司表示，中国国内企业杠杆率高企且持续上升将给中国的信用市场带来挑战，其中国有企业财务压力的加剧说明政府拥有较高的或有负债规模，由此带来的直接财政成本为GDP(国内生产总值)的20-25%。

--中国金融：南方A50 ETF录得逾一年最大单日资金流入，憧憬A股被纳入MSCI

交易所上市基金(ETF)南方富时中国A50录得过去一年来最大单日资金流入，部分是因市场憧憬中国A股将被纳入MSCI明晟新兴市场指数。南方富时中国A50是最大的以中国为投资标的的人民币ETF。

--《台湾利率预测》6月短票利率料在0.30-0.34%，关注FED与央行变数

台湾货币市场资金调度人士称，6月适逢季底与半年底，又有美国联邦储备理事会(美联储/FED)与台湾央行利率会议变数影响，上下旬短票利率表现料是两样情，区间估在0.30-0.34%。

【固定收益】

--中国公开市场：今日进行1,200亿元七天逆回购，单日净投放550亿元

中国央行公开市场今日将进行1,200亿元人民币七天期逆回购操作，单日净投放550亿元。

--《中国债市每日综述》月末流动性无忧现券窄幅盘整，国债期货转好

在央行公开市场逆回购放量支撑下，中国银行间资金市场周二恢复平稳，利率债等收益率小降，总体未脱盘整状态。国债期货主力合约今日转好，国开三期新债结果亦稍优于预期。

--新债招标：国开行七年增发债收益率3.4252%，略低于预期--业内人士

业内人士透露，中国国家开发银行上午招标增发的七年期固息债，中标收益率为3.4252%，略低于市场预测均值，投标倍数为4.66倍。该行稍早招标增发的三年和五年期固息债，中标收益率为2.9313%和3.1545%，亦均稍低于市场预测均值；两期债对应投标倍数为6.19倍和7.10倍。

--《中国新债预测》一年和10年国债预测均值2.27%和2.96%，PMI预期不佳

中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，近期一级市场需求旺盛，且市场对明天即将出炉的制造业采购经理人指数(PMI)预期较差，同时资金面稳中偏宽松，明日两期新债定位将略低于二级，一年和10年期的收益率预测均值为2.27%和2.96%。

【外汇】

--中国汇市：人民币收盘续创四个半月新低，短期或考验6.60元关口支撑

中国人民币兑美元即期收盘小跌并刷新四个半月低点，5月跌1.5%创九个月最大跌幅；中间价今日则再创逾五年新低。交易员称，日内以客盘为主且仍略偏购汇，期间并未见明显大行维稳迹象，在6月中美联储议息会议结果出台前，人民币料仍整体偏弱。

--中国外汇：去年末对外证券投资资产2,808亿美元，较6月末略降--外管局

中国国家外汇管理局公布，2015年末，中国对外证券投资资产（不含储备资产）2,808亿美元，较去年6月末减少60亿美元。其中，股权类投资1,687亿美元，债券类投资1,121亿美元。

--人民币汇率：不存在“深蹲”基础，汇率市场化改革不会退后--人民日报

中国人民日报海外版报导称，中国汇率市场化改革不会退后，同时在中国经济加速升级、长期向好的趋势之下，未来人民币在市场中仍将坚挺，不存在“深蹲”基础。

--人民币衍生品：美元/人民币期权波动率降至年内低点，因人民币趋稳

中国境内美元/人民币期权隐含波动率呈下行趋势，其中一年和6个月期期权波动率均降至去年12月以来的低点。交易员称，随着最近人民币平稳贬值，市场上对期权的卖盘突然增加，加上近期人民币单向贬值令实际波动率走低，导致期权波动率下降。

--离岸人民币：香港4月末人民币存款余额环比下跌4.8%--金管局

香港金融管理局（HKMA）公布数据显示，4月末人民币存款余额7,229.84亿元，单月环比下跌4.8%。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指收升3.3%创近三个月最大涨幅，A股纳入MSCI预期升温

中国股市沪综指放量收升3.3%，创近三个月最大单日涨幅。分析师指出，A股纳入MSCI指数预期升温，促大盘强劲反弹，盘面显示价量齐升特点，非银金融类股票领涨；今日沪综指已填补5月9日下跌缺口，但盘中热点切换较快，后续行情持续性有待观察。

--路透调查：中国基金经理未来三个月股票持仓建议配比回升至71.9%

路透最新月度调查显示，中国基金经理对未来三个月股票的持仓建议配比回升。美联储加息预期日渐浓厚，基金经理普遍持谨慎态度，不过一些基金经理认为大盘已至底部，尝试少量增仓。

--香港房地产：4月住宅楼价指数按月回升0.7%，七个月来首现反弹

香港差饷物业估价署发表的临时数字显示，4月全港私人住宅楼价指数按月轻微回升0.7%，终止此前连续六个月跌势，当中以中小型住宅的反弹力度较大。

--中国房地产：首套房贷利率5月降至新低4.49%，近八成银行有优惠--融360

中国垂直金融搜索平台--融360最新发布的今年5月房贷报告显示，全国房贷市场首套房平均利率继续创出历史新低，首套房优惠利率占比约八成，近三成银行能提供九折以下优惠利率。

--香港新股：中银航空租赁公开招股超额认购近38倍，启动重新分配机制

中国银行的飞机租赁分支--中银航空租赁称，其香港IPO（首次公开发售）面向散户的公开招股部分录得超额认购近38倍，需启动重新分配机制，明天首日在联交所挂牌上市。

--中国个股：招商轮船3.8亿美元投资矿砂船项目，与工银租赁合作占比三成

中国企业近年来热衷成为大宗商品“船东”，中国远洋运输上市公司招商轮船公告，旗下子公司将投资3.819亿美元和工银租赁合作投资一超大型矿砂船运输项目(VLOC),公司投资占比为30%。

--香港个股：长实地产澄清称没有减持汇贤产业信托

据香港联交所资料最新披露，香港首富李嘉诚掌控的长实地产在汇贤产业信托的持股量减少约3.6%。长实地产发言人澄清，有关变动是反映汇贤上周一（23日）进行末期分派后，其当作持有的权益（deem interest）的变化，而非实际股权（effective interest）下降。

--香港个股：华润置地发行三及五年期共50亿元人民币熊猫债券，为内房首例