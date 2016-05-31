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亚洲 | 2016年 5月 31日 星期二 11:57 BJT

香港新股：中银航空租赁公开招股超额认购近38倍，启动重新分配机制

路透香港5月31日 - 中国银行 的飞机租赁分支--中银航空租赁 周二称，其香港IPO（首次公开发售）面向散户的公开招股部分录得超额认购近38倍，需启动重新分配机制，明天首日在联交所挂牌上市。

据公告，中银航空租赁的公开招股部分获得15,183份认购申请共约6.03亿股股份，相当于可供申购股份约38.62倍，需要启动回拨机制，由国际发售重新分配部分股份至公开发售。

回拨后，公开招股占整个IPO比重扩大至15%，原为7.5%，国际配售的比例则由92.5%相应降至85%。公司表示，国际发售部分亦获踊跃超额认购。

中银航空租赁是次以招股价每股42港元，初步发售2.08203亿股股份，集资87.45亿港元；其中一半为中国银行沽出旧股，新股只占一半，故公司实际集资约43.7亿港元，全部用于交付前付款以及未来购置飞机。

11名基石投资者--中投 、丝路基金、国开国际控股、中国人寿富兰克林、阿曼投资基金、弘毅、亿利资源、淡马锡 旗下Fullerton Fund Management、复星国际 、波音 以及南方工业资产管理，合共占中银航空租赁上市后股本约15.5%的股份。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here) (记者 雷美珍；审校 张喜良)

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