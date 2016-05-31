香港新股：中银航空租赁公开招股超额认购近38倍，启动重新分配机制

标题新闻：美国一上诉法庭裁决下级法庭驳回联邦存款保险公司指五家银行违法销售MBS的诉讼有误
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路透香港5月31日 - 中国银行 的飞机租赁分支--中银航空租赁 周二称，其香港IPO（首次公开发售）面向散户的公开招股部分录得超额认购近38倍，需启动重新分配机制，明天首日在联交所挂牌上市。
据公告，中银航空租赁的公开招股部分获得15,183份认购申请共约6.03亿股股份，相当于可供申购股份约38.62倍，需要启动回拨机制，由国际发售重新分配部分股份至公开发售。
回拨后，公开招股占整个IPO比重扩大至15%，原为7.5%，国际配售的比例则由92.5%相应降至85%。公司表示，国际发售部分亦获踊跃超额认购。
中银航空租赁是次以招股价每股42港元，初步发售2.08203亿股股份，集资87.45亿港元；其中一半为中国银行沽出旧股，新股只占一半，故公司实际集资约43.7亿港元，全部用于交付前付款以及未来购置飞机。
11名基石投资者--中投 、丝路基金、国开国际控股、中国人寿富兰克林、阿曼投资基金、弘毅、亿利资源、淡马锡 旗下Fullerton Fund Management、复星国际 、波音 以及南方工业资产管理，合共占中银航空租赁上市后股本约15.5%的股份。（完）
欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here) (记者 雷美珍；审校 张喜良)
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“我认为(短期内)不会有下跌至大幅贴水的情况...或许最差也就是平价了，因再供给的成本不便宜，”一位在新加坡的燃料油交易商表示。