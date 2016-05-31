更正-澳新汇市：强劲的澳洲经常帐数据提振澳元走高，新西兰元一起沾光

标题新闻：美国一上诉法庭裁决下级法庭驳回联邦存款保险公司指五家银行违法销售MBS的诉讼有误
MBS:抵押贷款支持证券 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
上周受访的分析师预计，澳洲第一季GDP增长0.6%。
“净出口对第一季GDP增幅的贡献高于预估，以及4月建筑许可增加都带动澳元跳升，”道明证券(TD Securities)的首席亚太宏观策略师Annette Beacher说。
Beacher还指出，银行间利率期货<0#YIB:>下跌至多15个基点，反映未来12个月再降息一次的可能性不再是100%。澳洲央行将在6月7日召开会议，市场预计此次会议上将利率降至1.5%纪录低点的可能性为6%。
但澳元本月仍可能下降5%，为近一年来的最大月线降幅。
澳元走强帮助新西兰元兑美元 走坚至0.6726美元，稍早测试0.6700支撑位未果。
澳新银行的一项民间调查显示，新西兰消费者信心温和上涨，这可能让投资者感到乐观，尽管在数据公布之初新西兰元并未获得提振。(完)
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全部现汇报价 (编译 徐文焰/汪红英；审校 戴素萍/许娜)
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“我认为(短期内)不会有下跌至大幅贴水的情况...或许最差也就是平价了，因再供给的成本不便宜，”一位在新加坡的燃料油交易商表示。