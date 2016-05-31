更正-澳新汇市：强劲的澳洲经常帐数据提振澳元走高，新西兰元一起沾光

上周受访的分析师预计，澳洲第一季GDP增长0.6%。

“净出口对第一季GDP增幅的贡献高于预估，以及4月建筑许可增加都带动澳元跳升，”道明证券(TD Securities)的首席亚太宏观策略师Annette Beacher说。

Beacher还指出，银行间利率期货<0#YIB:>下跌至多15个基点，反映未来12个月再降息一次的可能性不再是100%。澳洲央行将在6月7日召开会议，市场预计此次会议上将利率降至1.5%纪录低点的可能性为6%。

但澳元本月仍可能下降5%，为近一年来的最大月线降幅。

澳元走强帮助新西兰元兑美元 走坚至0.6726美元，稍早测试0.6700支撑位未果。

澳新银行的一项民间调查显示，新西兰消费者信心温和上涨，这可能让投资者感到乐观，尽管在数据公布之初新西兰元并未获得提振。(完)

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