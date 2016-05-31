中国货币市场：月末缴税添扰动隔夜微涨，逆回购加码投放宽松大局不改

标题新闻：美国一上诉法庭裁决下级法庭驳回联邦存款保险公司指五家银行违法销售MBS的诉讼有误
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路透上海5月31日 - 中国银行间市场周二隔夜回购利率微涨，资金面稳中偏宽。交易员表示，月末最后一个交易日，因受缴税走款因素的扰动，一早隔夜资金供给略显收敛，不过随着央行逆回购加码投放注入流动性，同时大行出资逐步增多，流动性重回宽松格局。
“月末，大家(一开始)比较谨慎，还有就是所得税汇算清缴，”上海一银行交易员称，后来公开市场放了一些，不管量有多少，对市场信心还是有点作用，现在资金松下来了。
她谈到，从盘面来看，早上出资的大行不多，也可能是月末都先匡算一下头寸，然后再拆出；10点多之后大行融出就多起来了，只是对于基金和券商等机构而言，拆入资金还是得加点才行。
央行公开市场今日进行1,200亿元人民币七天期逆回购操作，单日净投放550亿元。
华东一银行交易员称，月末资金面并无太大忧虑，不过近期人民币汇率贬值幅度加大，虽然市场情绪目前还比较稳定，但仍需继续观察一下汇率贬值是不是会带来外汇占款下降，导致本币流动性受影响，同时美联储加息预期也在升温，6月又是半年末，对未来资金预期仍难脱谨慎。
中国人民币兑美元即期 周二在6.58关口上方波动，最新报6.5828元；上日则放量大贬并收创四个半月新低，中间价更调低近300点刷新逾五年低点，因美联储加息预期升温。
以下为主要货币市场利率报价：
北京时间11:51 今日(%) 上日(%) 变动(bp)
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质押式回购加权平均利率
其中:隔夜 1.9954 1.9853 +1.01
七天 2.2913 2.3024 -1.11
14天 2.6349 2.6541 -1.92
上海证交所质押式回购利率
其中:隔夜 2.6600 1.6250 +103.50
七天 2.3100 1.5950 +71.50
14天 2.2000 1.9700 +23.00
回购定盘利率
其中:隔夜 2.0100 2.0000 +1.00
七天 2.4000 2.5000 -10.00
14天 2.6300 2.6500 -2.00
Shibor
其中:隔夜 2.0100 2.0020 +0.80
七天 2.3380 2.3340 +0.40
三个月 2.9460 2.9455 +0.05
-----------------------------------------------------------(完) (发稿 吴芳； 审校 林高丽)
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“我认为(短期内)不会有下跌至大幅贴水的情况...或许最差也就是平价了，因再供给的成本不便宜，”一位在新加坡的燃料油交易商表示。