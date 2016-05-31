中国货币市场：月末缴税添扰动隔夜微涨，逆回购加码投放宽松大局不改

路透上海5月31日 - 中国银行间市场周二隔夜回购利率微涨，资金面稳中偏宽。交易员表示，月末最后一个交易日，因受缴税走款因素的扰动，一早隔夜资金供给略显收敛，不过随着央行逆回购加码投放注入流动性，同时大行出资逐步增多，流动性重回宽松格局。

“月末，大家(一开始)比较谨慎，还有就是所得税汇算清缴，”上海一银行交易员称，后来公开市场放了一些，不管量有多少，对市场信心还是有点作用，现在资金松下来了。

她谈到，从盘面来看，早上出资的大行不多，也可能是月末都先匡算一下头寸，然后再拆出；10点多之后大行融出就多起来了，只是对于基金和券商等机构而言，拆入资金还是得加点才行。

央行公开市场今日进行1,200亿元人民币七天期逆回购操作，单日净投放550亿元。

华东一银行交易员称，月末资金面并无太大忧虑，不过近期人民币汇率贬值幅度加大，虽然市场情绪目前还比较稳定，但仍需继续观察一下汇率贬值是不是会带来外汇占款下降，导致本币流动性受影响，同时美联储加息预期也在升温，6月又是半年末，对未来资金预期仍难脱谨慎。

中国人民币兑美元即期 周二在6.58关口上方波动，最新报6.5828元；上日则放量大贬并收创四个半月新低，中间价更调低近300点刷新逾五年低点，因美联储加息预期升温。

以下为主要货币市场利率报价：

北京时间11:51 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 1.9954 1.9853 +1.01

七天 2.2913 2.3024 -1.11

14天 2.6349 2.6541 -1.92

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 2.6600 1.6250 +103.50

七天 2.3100 1.5950 +71.50

14天 2.2000 1.9700 +23.00

回购定盘利率

其中:隔夜 2.0100 2.0000 +1.00

七天 2.4000 2.5000 -10.00

14天 2.6300 2.6500 -2.00

Shibor

其中:隔夜 2.0100 2.0020 +0.80

七天 2.3380 2.3340 +0.40

三个月 2.9460 2.9455 +0.05