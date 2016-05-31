中国汇市：人民币早盘平稳略走升，美指变化小市场缺乏方向指引

标题新闻：美国一上诉法庭裁决下级法庭驳回联邦存款保险公司指五家银行违法销售MBS的诉讼有误
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* 人民币早盘平稳略走升
* 中间价继续微幅走弱，续创逾五年新低
* 市场结购汇均衡，市场缺乏方向指引
* 恰逢美国假期，美指变动较小
路透北京5月31日 - 中国人民币兑美元即期 周二早盘走势平稳小幅走升，中间价续跌但跌幅明显收窄，继续刷新逾五年低点。交易员称，受美国假期因素的影响，美指变动不大，中间价亦因此变化很小，早盘整体维持平稳，自营盘成交稀少，基本都是客盘交易。
交易员称，整体市场结购汇比较平均，交易平稳。因为美指没怎么动，市场也没什么操作方向，自营交易就比较少，早盘有效波动也就10个点左右，现在市场的波动方向还是要看美元指数的方向。
“美国休假，美国人没进来，美指就没怎么动，对应人民币方面，中间价和市场价也就不怎么动，还是要看美指。”一股份行交易员指出。
北京时间11:54，人民币兑美元 即期报6.5823元,上日收报6.5825元，夜盘终报6.5815元。今日人民币兑美元中间价 报6.579元，上日中间价为6.5784元。人民币兑美元即期成交额 为84.59亿美元，上日半日为74.46亿美元。
路透计算的今日CFETS人民币汇率指数为97.15，较上日微贬0.15%，今日人民币对美元中间价小幅回调。其他两个人民币汇率指数亦有不同幅度的贬值，其中SDR篮子指数今日微贬0.17%至96.21。BIS篮子指数今日微贬0.15%至98.42。
全球汇市，美元兑一篮子货币周二徘徊在两个月最高水准附近，因美国即将升息的预期升温，澳元跳升，因国内经济数据意外强劲。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.76元, 上日尾盘为6.754元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.5902元, 上一交易日尾盘报6.5897元。
中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率 为6.5823；交易中心自1月4日起，每天公布12次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。
中国央行2015年8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。（完） (发稿 李文科; 审校 吴云凌)
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“我认为(短期内)不会有下跌至大幅贴水的情况...或许最差也就是平价了，因再供给的成本不便宜，”一位在新加坡的燃料油交易商表示。