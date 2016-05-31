中国汇市：人民币早盘平稳略走升，美指变化小市场缺乏方向指引

* 人民币早盘平稳略走升

* 中间价继续微幅走弱，续创逾五年新低

* 市场结购汇均衡，市场缺乏方向指引

* 恰逢美国假期，美指变动较小

路透北京5月31日 - 中国人民币兑美元即期 周二早盘走势平稳小幅走升，中间价续跌但跌幅明显收窄，继续刷新逾五年低点。交易员称，受美国假期因素的影响，美指变动不大，中间价亦因此变化很小，早盘整体维持平稳，自营盘成交稀少，基本都是客盘交易。

交易员称，整体市场结购汇比较平均，交易平稳。因为美指没怎么动，市场也没什么操作方向，自营交易就比较少，早盘有效波动也就10个点左右，现在市场的波动方向还是要看美元指数的方向。

“美国休假，美国人没进来，美指就没怎么动，对应人民币方面，中间价和市场价也就不怎么动，还是要看美指。”一股份行交易员指出。

北京时间11:54，人民币兑美元 即期报6.5823元,上日收报6.5825元，夜盘终报6.5815元。今日人民币兑美元中间价 报6.579元，上日中间价为6.5784元。人民币兑美元即期成交额 为84.59亿美元，上日半日为74.46亿美元。

路透计算的今日CFETS人民币汇率指数为97.15，较上日微贬0.15%，今日人民币对美元中间价小幅回调。其他两个人民币汇率指数亦有不同幅度的贬值，其中SDR篮子指数今日微贬0.17%至96.21。BIS篮子指数今日微贬0.15%至98.42。

全球汇市，美元兑一篮子货币周二徘徊在两个月最高水准附近，因美国即将升息的预期升温，澳元跳升，因国内经济数据意外强劲。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.76元, 上日尾盘为6.754元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.5902元, 上一交易日尾盘报6.5897元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率 为6.5823；交易中心自1月4日起，每天公布12次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。