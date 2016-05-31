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亚洲 | 2016年 5月 31日 星期二 14:10 BJT

新兴汇市：美国升息预期打压亚币月线下跌，人民币跌幅料创8月以来最大

马币(林吉特)兑美元 在区域货币中领跌，5月至今重挫5.2%，因股市资金外流
，马来西亚国有基金一马发展(1MDB)的疑虑挥之不去。
    
    若马币维持此一颓势，则将创下去年8月以来最大月线跌幅，当时马来西亚总理纳吉布
与一马发展的连串丑闻加剧。
    
    韩元兑美元5月至今下跌4.3%，料创下2015年7月以来最差表现。
    
    印尼卢比本月至今下跌3.2%，因外资投资人卖超该国资产，外界认为印尼尤其易受美国
升息打击。
    
    泰铢兑美元 下跌2.3%，料创下去年7月以来最大跌幅。泰铢下跌除了因债市资
金出走之外，也受到泰国大型集团Central Group购买外币用于以10亿欧元收购法国Casino 
 越南事业。
    
    印度卢比兑美元 贬值1.2%，台币兑美元 下跌1.0%。
                                    亚洲     当日  今年以来   2015年
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    坡元            1.3806    1.3817   +0.08   +2.67    1.4175
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    韩元           1191.60   1191.80   +0.02   -1.40   1174.95
    泰铢             35.74     35.75   +0.03   +0.78     36.02
    菲律宾披索       46.72     46.75   +0.06   +0.39     46.90
    印尼卢比      13618.00  13640.00   +0.16   +1.23  13785.00
    印度卢比       67.22     67.16   -0.09   -1.59     66.15
    马币            4.1110    4.1170   +0.15   +4.35    4.2900
    人民币          6.5847    6.5815   -0.05   -1.41    6.4921
    (完)
    
      
      
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 (编译 李春喜/杜明霞/张明钧; 审校 王颖/艾茂林/于春红)

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