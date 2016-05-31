新兴汇市：美国升息预期打压亚币月线下跌，人民币跌幅料创8月以来最大

标题新闻：美国一上诉法庭裁决下级法庭驳回联邦存款保险公司指五家银行违法销售MBS的诉讼有误
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马币(林吉特)兑美元 在区域货币中领跌，5月至今重挫5.2%，因股市资金外流 ，马来西亚国有基金一马发展(1MDB)的疑虑挥之不去。 若马币维持此一颓势，则将创下去年8月以来最大月线跌幅，当时马来西亚总理纳吉布 与一马发展的连串丑闻加剧。 韩元兑美元5月至今下跌4.3%，料创下2015年7月以来最差表现。 印尼卢比本月至今下跌3.2%，因外资投资人卖超该国资产，外界认为印尼尤其易受美国 升息打击。 泰铢兑美元 下跌2.3%，料创下去年7月以来最大跌幅。泰铢下跌除了因债市资 金出走之外，也受到泰国大型集团Central Group购买外币用于以10亿欧元收购法国Casino 越南事业。 印度卢比兑美元 贬值1.2%，台币兑美元 下跌1.0%。 亚洲 当日 今年以来 2015年 最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价 日圆 111.25 111.11 -0.13 +8.13 120.30 坡元 1.3806 1.3817 +0.08 +2.67 1.4175 台币 32.618 32.680 +0.19 +1.37 33.066 韩元 1191.60 1191.80 +0.02 -1.40 1174.95 泰铢 35.74 35.75 +0.03 +0.78 36.02 菲律宾披索 46.72 46.75 +0.06 +0.39 46.90 印尼卢比 13618.00 13640.00 +0.16 +1.23 13785.00 印度卢比 67.22 67.16 -0.09 -1.59 66.15 马币 4.1110 4.1170 +0.15 +4.35 4.2900 人民币 6.5847 6.5815 -0.05 -1.41 6.4921 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 李春喜/杜明霞/张明钧; 审校 王颖/艾茂林/于春红)
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“我认为(短期内)不会有下跌至大幅贴水的情况...或许最差也就是平价了，因再供给的成本不便宜，”一位在新加坡的燃料油交易商表示。