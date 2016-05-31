新兴汇市：美国升息预期打压亚币月线下跌，人民币跌幅料创8月以来最大

马币(林吉特)兑美元 在区域货币中领跌，5月至今重挫5.2%，因股市资金外流 ，马来西亚国有基金一马发展(1MDB)的疑虑挥之不去。 若马币维持此一颓势，则将创下去年8月以来最大月线跌幅，当时马来西亚总理纳吉布 与一马发展的连串丑闻加剧。 韩元兑美元5月至今下跌4.3%，料创下2015年7月以来最差表现。 印尼卢比本月至今下跌3.2%，因外资投资人卖超该国资产，外界认为印尼尤其易受美国 升息打击。 泰铢兑美元 下跌2.3%，料创下去年7月以来最大跌幅。泰铢下跌除了因债市资 金出走之外，也受到泰国大型集团Central Group购买外币用于以10亿欧元收购法国Casino 越南事业。 印度卢比兑美元 贬值1.2%，台币兑美元 下跌1.0%。 亚洲 当日 今年以来 2015年 最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价 日圆 111.25 111.11 -0.13 +8.13 120.30 坡元 1.3806 1.3817 +0.08 +2.67 1.4175 台币 32.618 32.680 +0.19 +1.37 33.066 韩元 1191.60 1191.80 +0.02 -1.40 1174.95 泰铢 35.74 35.75 +0.03 +0.78 36.02 菲律宾披索 46.72 46.75 +0.06 +0.39 46.90 印尼卢比 13618.00 13640.00 +0.16 +1.23 13785.00 印度卢比 67.22 67.16 -0.09 -1.59 66.15 马币 4.1110 4.1170 +0.15 +4.35 4.2900 人民币 6.5847 6.5815 -0.05 -1.41 6.4921 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 李春喜/杜明霞/张明钧; 审校 王颖/艾茂林/于春红)