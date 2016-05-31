香港数据：4月底止外汇基金总资产增至35,461亿港元--金管局

标题新闻：美国一上诉法庭裁决下级法庭驳回联邦存款保险公司指五家银行违法销售MBS的诉讼有误
MBS:抵押贷款支持证券 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透香港5月31日 - 香港金融管理局（HKMA）周二公布，截至今年4月底外汇基金总资产为35,461亿港元，较上月底增加412亿港元。
其中，外币资产增加327亿港元，港元资产增加85亿港元。
货币发行局帐目显示，4月底的货币基础为16,078亿港元，较3月底增加46亿港元，增幅为0.3%。货币基础增加，主要是由于负债证明书总额增加。
外汇基金主要用以支持港元。香港自1983年起实行港元与美元挂钩的联系汇率制度。（完）
参看相关细节，可点选网址(here) (记者 雷美珍；; 审校 张喜良)
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“我认为(短期内)不会有下跌至大幅贴水的情况...或许最差也就是平价了，因再供给的成本不便宜，”一位在新加坡的燃料油交易商表示。