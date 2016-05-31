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亚洲 | 2016年 5月 31日 星期二 17:00 BJT

香港数据：4月底止外汇基金总资产增至35,461亿港元--金管局

路透香港5月31日 - 香港金融管理局（HKMA）周二公布，截至今年4月底外汇基金总资产为35,461亿港元，较上月底增加412亿港元。

其中，外币资产增加327亿港元，港元资产增加85亿港元。

货币发行局帐目显示，4月底的货币基础为16,078亿港元，较3月底增加46亿港元，增幅为0.3%。货币基础增加，主要是由于负债证明书总额增加。

外汇基金主要用以支持港元。香港自1983年起实行港元与美元挂钩的联系汇率制度。（完）

参看相关细节，可点选网址(here) (记者 雷美珍；; 审校 张喜良)

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