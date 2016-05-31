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亚洲 | 2016年 5月 31日 星期二 14:13 BJT

《汇市简讯》欧洲盘初：股市及大宗商品货币上扬

0540GMT

* 澳元/美元涨0.82%，新西兰元/美元涨0.52%，美元/日圆涨0.09%，英镑/美元涨0.17%

* 美元/印尼卢比跌0.16%，美元/印度卢比涨0.09%，美元/韩元跌0.06%，美元/台币跌0.22%

* 日经指数涨0.94%，中国沪综指涨2.71%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.61%，西德克萨斯中质油(WTI)涨0.55%，美国指标公债收益率报1.8702%

* 日本4月工业生产意外上升，但经济仍处于低档

* 澳洲第一季出口表现意外强劲，暗示央行下周或按兵不动

* IFR欧洲开盘：r.reuters.com/dec27t

(完)

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全部现汇报价 (编译 刘秀红；审校 张涛)

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