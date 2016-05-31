台湾股市：放量收平大致在季线附近游走，短线维持高档强势整理格局

路透台北5月31日 - 台湾股市周二持平作收。分析师表示，尽管台股短线涨多稍有出现调节卖压，但目前大盘维持强势整理格局，带动成交量能放大突破千亿台币，尾盘跌幅也收敛至平盘，短线料续在季线附近盘整。

台湾加权股价指数 收平在8,535.59点；今日成交初值 为1,138.61亿台币，上交易日修正后为781.25亿。

国泰证期顾问处协理简伯仪指出，随着大盘指数站上季线，盘势已转为强势整理，量能也逐渐扩充，短线料指数有望在季线上方盘坚，明日主要区间暂看在8,470-8,600点。

〞预估端午节前后才会见满足点。〞日盛投顾协理钟国忠说。

他并称，此波台股涨多令买盘逢高不愿追价，短线指数仍需要时间进行修正整理，且技术指标KD已进入超买区，也会让大盘有点涨不动，后续暂看指数维持大箱型区间整理，明日大盘主要区间估在8,450-8,600点。