台湾股市：放量收平大致在季线附近游走，短线维持高档强势整理格局

标题新闻：美国一上诉法庭裁决下级法庭驳回联邦存款保险公司指五家银行违法销售MBS的诉讼有误
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路透台北5月31日 - 台湾股市周二持平作收。分析师表示，尽管台股短线涨多稍有出现调节卖压，但目前大盘维持强势整理格局，带动成交量能放大突破千亿台币，尾盘跌幅也收敛至平盘，短线料续在季线附近盘整。
台湾加权股价指数 收平在8,535.59点；今日成交初值 为1,138.61亿台币，上交易日修正后为781.25亿。
国泰证期顾问处协理简伯仪指出，随着大盘指数站上季线，盘势已转为强势整理，量能也逐渐扩充，短线料指数有望在季线上方盘坚，明日主要区间暂看在8,470-8,600点。
〞预估端午节前后才会见满足点。〞日盛投顾协理钟国忠说。
他并称，此波台股涨多令买盘逢高不愿追价，短线指数仍需要时间进行修正整理，且技术指标KD已进入超买区，也会让大盘有点涨不动，后续暂看指数维持大箱型区间整理，明日大盘主要区间估在8,450-8,600点。
本地时间14:15，亚洲主要股市上涨居多，MSCI亚太明晟指数 涨0.54%。(完)
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“我认为(短期内)不会有下跌至大幅贴水的情况...或许最差也就是平价了，因再供给的成本不便宜，”一位在新加坡的燃料油交易商表示。