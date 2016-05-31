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亚洲 | 2016年 5月 31日 星期二 14:37 BJT

日本债市：指标公债价格持平，两年期公债标售获稳健需求

当日涨跌   上日
                                  最新报价    (基点)   收市价
    
    两年期公债        -0.245%     -1.0   -0.235%
    五年期公债        -0.235%     -0.5   -0.230%
    10年期公债       -0.120%     +0.0   -0.120%
    20年期公债        0.245%     -0.5    0.250%
    30年期公债        0.295%     -2.0    0.315%
    10年期公债期货  <0#JGB:>         152.03    +0.00    152.03
    
    注1：公债期货涨跌为点数。
    注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)
    
      
      
    美国公债发行日程表    全球主要国家发债预告  [D/DI
ARYCN]
    美债每日展望            欧元区公债市场        [GVD/
EURCN]
    美国现货公债            英国公债市场              [
GB/CN]
    日本公债市场             中国债市                  [
CN/CN]
    台湾债市                 利率或央行相关报导  [INT|CE
N-CMN]
    美国指标公债报价      欧元区指标公债报价     <0#E
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 (编译 刘秀红/王颖；审校 王洋)

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