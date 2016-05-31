版本:
中国
亚洲 | 2016年 5月 31日 星期二 14:44 BJT

《汇市简讯》美元/日圆持于盘中高位附近，111.50/112.00之前存阻力

0624GMT

* 美元/日圆持于盘中高位附近，目前为止，今日区间在110.79-111.35

* 从111.20开始的卖单随升势被吸纳，稍早前的回补令空头力量削弱

* 在111.50/112.00之前存在一定阻力，但这些点位上方可能有停止单

* 日本进口商逢低买盘兴趣犹存，买单或提高至111.00

* 大量到期期权的执行价位在附近水位--到期期权规模在25亿美元以上，执行价在110.95-112.40

* 汇价料维持在高档水位，在交叉汇率方面，市场目前仍呈日圆净多仓(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导 亚洲盘现汇报价

欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价

全部现汇报价 (编译 刘秀红；审校 蔡美珍)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐