台湾房地产：不动产龙头银行土银称房市买气未增温，今年房贷量料持平

标题新闻：美国一上诉法庭裁决下级法庭驳回联邦存款保险公司指五家银行违法销售MBS的诉讼有误
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路透台北5月31日 - 台湾不动产龙头银行--土地银行董事长吴当杰周二指出，目前台湾房市呈“量缩价微幅下调”趋势，3-4月总价2,000万台币以下的平价房屋买气虽略上升，惟买方大多仍持观望态度；整体而言，还没有看到房市买气增温，估该行今年房贷量将持平。
土银并称，该行近期拜访北、中、南共10家建商，根据建商反应，有让利的建案销售率即上升，且供给量大的桃园地区部分个案让利幅度高达15-25%。
〞目前还没有看到买气上来，大家还在观望。〞吴当杰说，主要是买卖双方对于目前房屋价格还没有共识，但是〞没有卖不出去房子，只有卖不出去的价格。〞
大型银行业者此前表示，近期房价仅下跌5-8%，与购屋者估房价还有10-15%下跌空间还有一段距离，使买方持观望态度，料房价将呈〞盘整缓跌〞走势，对房市持〞保守谨慎〞看法。
至于哪些地区房价仍有下修空间，土银主管指出，近年来推案较大的淡水新市镇、桃园地区的青埔及台中和高雄等房价价格均有下降的空间。
以供给量较大的淡水地区为例，近期即出现房价原开价为每坪35-40万台币，但最近已跌破20万台币大关，出现〞1字头〞；而银行在承做这些地区房贷时，态度亦更趋谨慎。
土地银行是台湾第10大银行，为不动产专业银行亦是不动产龙头银行，至去年底止房贷余额为7,322亿台币；估今年底将持平于此水准。(完) (记者 罗两莎；审校 张喜良)
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“我认为(短期内)不会有下跌至大幅贴水的情况...或许最差也就是平价了，因再供给的成本不便宜，”一位在新加坡的燃料油交易商表示。