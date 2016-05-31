台湾房地产：不动产龙头银行土银称房市买气未增温，今年房贷量料持平

路透台北5月31日 - 台湾不动产龙头银行--土地银行董事长吴当杰周二指出，目前台湾房市呈“量缩价微幅下调”趋势，3-4月总价2,000万台币以下的平价房屋买气虽略上升，惟买方大多仍持观望态度；整体而言，还没有看到房市买气增温，估该行今年房贷量将持平。

土银并称，该行近期拜访北、中、南共10家建商，根据建商反应，有让利的建案销售率即上升，且供给量大的桃园地区部分个案让利幅度高达15-25%。

〞目前还没有看到买气上来，大家还在观望。〞吴当杰说，主要是买卖双方对于目前房屋价格还没有共识，但是〞没有卖不出去房子，只有卖不出去的价格。〞

大型银行业者此前表示，近期房价仅下跌5-8%，与购屋者估房价还有10-15%下跌空间还有一段距离，使买方持观望态度，料房价将呈〞盘整缓跌〞走势，对房市持〞保守谨慎〞看法。

至于哪些地区房价仍有下修空间，土银主管指出，近年来推案较大的淡水新市镇、桃园地区的青埔及台中和高雄等房价价格均有下降的空间。

以供给量较大的淡水地区为例，近期即出现房价原开价为每坪35-40万台币，但最近已跌破20万台币大关，出现〞1字头〞；而银行在承做这些地区房贷时，态度亦更趋谨慎。