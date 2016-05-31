更正-全球金市：金价小涨，但或将录得六个月最大月线跌幅

(更正：因译文有误，内文第三段现货金报价改为“1,212.46美元”，非“,212.46美元”)

路透班加罗尔5月31日 - 金价周二小涨，上日跌至三个半月低点，但在美元全线走强背景下，金价仍可能录得自11月以来的最大月线跌幅。

金价今日稍早获得些许支撑，亚洲股市走势蹒跚且可能月线下跌。

0630GMT，现货金 涨0.6%至每盎司1,212.46美元。周一金价最低下挫1%至每盎司1,199.60美元，为2月17日以来最低水平。

现货银 5月下跌9.8%，料也将创下2014年9月以来的最大月线跌幅，这也是现货银今年以来首次录得月线跌幅。

“目前市场对金价存在悲观看法。压力尚未完全释放...未来两日，我认为悲观情绪仍将占据主导，”香港永丰金融集团研究部主管涂国彬说。

金价过去几周一直承压，因包括主席叶伦在内的美联储高层官员暗示，美联储的升息时间或许早于预期。

美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德周一表示，全球市场似乎已经为美联储夏季升息做好准备，不过他并未明确提及采取政策行动的时点。

现货金5月迄今已下跌约6.3%，月线料将创下去年11月以来最大月度跌幅。

其他贵金属方面，现货铂金(白金) 和现货钯金 料也将创下11月以来的最大月线跌幅。(完)

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