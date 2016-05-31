更正-全球金市：金价小涨，但或将录得六个月最大月线跌幅

标题新闻：美国一上诉法庭裁决下级法庭驳回联邦存款保险公司指五家银行违法销售MBS的诉讼有误
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(更正：因译文有误，内文第三段现货金报价改为“1,212.46美元”，非“,212.46美元”)
路透班加罗尔5月31日 - 金价周二小涨，上日跌至三个半月低点，但在美元全线走强背景下，金价仍可能录得自11月以来的最大月线跌幅。
金价今日稍早获得些许支撑，亚洲股市走势蹒跚且可能月线下跌。
0630GMT，现货金 涨0.6%至每盎司1,212.46美元。周一金价最低下挫1%至每盎司1,199.60美元，为2月17日以来最低水平。
现货银 5月下跌9.8%，料也将创下2014年9月以来的最大月线跌幅，这也是现货银今年以来首次录得月线跌幅。
“目前市场对金价存在悲观看法。压力尚未完全释放...未来两日，我认为悲观情绪仍将占据主导，”香港永丰金融集团研究部主管涂国彬说。
金价过去几周一直承压，因包括主席叶伦在内的美联储高层官员暗示，美联储的升息时间或许早于预期。
美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德周一表示，全球市场似乎已经为美联储夏季升息做好准备，不过他并未明确提及采取政策行动的时点。
现货金5月迄今已下跌约6.3%，月线料将创下去年11月以来最大月度跌幅。
其他贵金属方面，现货铂金(白金) 和现货钯金 料也将创下11月以来的最大月线跌幅。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 王颖/汪红英；审校 王洋/张涛)
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“我认为(短期内)不会有下跌至大幅贴水的情况...或许最差也就是平价了，因再供给的成本不便宜，”一位在新加坡的燃料油交易商表示。