台湾债市：10年券105/4R殖利率微收跌，标售变数当前观望气氛转浓

* 105/4R发行前交易殖利率微收跌 * 标售变数当前观望气氛转趋浓厚 * 明日105/4R区间预估在0.82-0.84% 路透台北5月31日 - 台湾10年期增额公债105/4R 周二发行前交易殖利率 微收跌。交易员表示，美国债市周一休市及台股横盘整理令台债欠缺指引，且105/4R周六标 售变数当前，交投氛围转趋观望，短线料续在既有区间狭幅整理。 他们指出，105/4R空单量上日维持在83亿台币的水准，未再出现缓步垫高的迹象，周六 105/4R标售变数厘清前，多空各有坚持，随着观望气氛升高，暂难跳脱区间盘整格局。 〞短线想要赌标债的，该下的筹码都下好了，现在就只是等待而已。〞一位大型证券交 易员说。 他并称，市场除了静待105/4R标售结果出炉外，也关注五年新券105/8将于周四展开发 行前交易，预计该发行前交易初期殖利率落在0.56-0.57%的机会较高，对台债影响系属中性 。 另位大型外商银行台债交易员表示，近期银行间资金水位偏高，资金行情带动次级市场 交投渐热，此波资金行情或将影响周六105/4R标售结果，有助于主流券续处低档区间。 台湾股市周二放量大致收平，维持在一个月高位附近整理。分析师表示，尽管台股短线 涨多稍有出现调节卖压，但目前大盘维持强势整理格局，带动成交量能放大突破千亿台币， 尾盘跌幅也收敛至平盘，短线料续在季线附近盘整。 交易员预估，明日105/4R发行前交易殖利率主要区间在0.82-0.84%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 10 105/4R -0.29 0.8286% 0.8266-0.8303% 72.0 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 30 105/7 没有成交 20 105/6 1.3700% 10 105/4R 0.8286% 5 105/5 没有成交 3 105/1 没有成交 2 105/3 没有成交 (完) (记者 詹静宜；; 审校 林高丽)