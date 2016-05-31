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亚洲 | 2016年 5月 31日 星期二 15:18 BJT

台湾债市：10年券105/4R殖利率微收跌，标售变数当前观望气氛转浓

* 105/4R发行前交易殖利率微收跌
    * 标售变数当前观望气氛转趋浓厚
    * 明日105/4R区间预估在0.82-0.84%

    路透台北5月31日 - 台湾10年期增额公债105/4R 周二发行前交易殖利率
微收跌。交易员表示，美国债市周一休市及台股横盘整理令台债欠缺指引，且105/4R周六标
售变数当前，交投氛围转趋观望，短线料续在既有区间狭幅整理。
    
    他们指出，105/4R空单量上日维持在83亿台币的水准，未再出现缓步垫高的迹象，周六
105/4R标售变数厘清前，多空各有坚持，随着观望气氛升高，暂难跳脱区间盘整格局。
    
    〞短线想要赌标债的，该下的筹码都下好了，现在就只是等待而已。〞一位大型证券交
易员说。
    
    他并称，市场除了静待105/4R标售结果出炉外，也关注五年新券105/8将于周四展开发
行前交易，预计该发行前交易初期殖利率落在0.56-0.57%的机会较高，对台债影响系属中性
。
   
    另位大型外商银行台债交易员表示，近期银行间资金水位偏高，资金行情带动次级市场
交投渐热，此波资金行情或将影响周六105/4R标售结果，有助于主流券续处低档区间。
    
    台湾股市周二放量大致收平，维持在一个月高位附近整理。分析师表示，尽管台股短线
涨多稍有出现调节卖压，但目前大盘维持强势整理格局，带动成交量能放大突破千亿台币，
尾盘跌幅也收敛至平盘，短线料续在季线附近盘整。 
    
    交易员预估，明日105/4R发行前交易殖利率主要区间在0.82-0.84%。 
      收盘价                     涨跌幅     报价(%)         区间(%)    成交值
  年    期别                     (基点)                              (亿台币)
  期                                                                 
  10  105/4R                      -0.29     0.8286%  0.8266-0.8303%      72.0
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    浏览《台湾重要政经日程》，请点选                  
  30     105/7                      没有成交
  20     105/6                       1.3700%
  10    105/4R                       0.8286%
   5     105/5                      没有成交
   3     105/1                      没有成交
   2     105/3                      没有成交
 (完)        

 (记者 詹静宜；; 审校 林高丽)

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