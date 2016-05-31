台湾债市：10年券105/4R殖利率微收跌，标售变数当前观望气氛转浓

标题新闻：美国一上诉法庭裁决下级法庭驳回联邦存款保险公司指五家银行违法销售MBS的诉讼有误
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* 105/4R发行前交易殖利率微收跌 * 标售变数当前观望气氛转趋浓厚 * 明日105/4R区间预估在0.82-0.84% 路透台北5月31日 - 台湾10年期增额公债105/4R 周二发行前交易殖利率 微收跌。交易员表示，美国债市周一休市及台股横盘整理令台债欠缺指引，且105/4R周六标 售变数当前，交投氛围转趋观望，短线料续在既有区间狭幅整理。 他们指出，105/4R空单量上日维持在83亿台币的水准，未再出现缓步垫高的迹象，周六 105/4R标售变数厘清前，多空各有坚持，随着观望气氛升高，暂难跳脱区间盘整格局。 〞短线想要赌标债的，该下的筹码都下好了，现在就只是等待而已。〞一位大型证券交 易员说。 他并称，市场除了静待105/4R标售结果出炉外，也关注五年新券105/8将于周四展开发 行前交易，预计该发行前交易初期殖利率落在0.56-0.57%的机会较高，对台债影响系属中性 。 另位大型外商银行台债交易员表示，近期银行间资金水位偏高，资金行情带动次级市场 交投渐热，此波资金行情或将影响周六105/4R标售结果，有助于主流券续处低档区间。 台湾股市周二放量大致收平，维持在一个月高位附近整理。分析师表示，尽管台股短线 涨多稍有出现调节卖压，但目前大盘维持强势整理格局，带动成交量能放大突破千亿台币， 尾盘跌幅也收敛至平盘，短线料续在季线附近盘整。 交易员预估，明日105/4R发行前交易殖利率主要区间在0.82-0.84%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 10 105/4R -0.29 0.8286% 0.8266-0.8303% 72.0 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 30 105/7 没有成交 20 105/6 1.3700% 10 105/4R 0.8286% 5 105/5 没有成交 3 105/1 没有成交 2 105/3 没有成交 (完) (记者 詹静宜；; 审校 林高丽)
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“我认为(短期内)不会有下跌至大幅贴水的情况...或许最差也就是平价了，因再供给的成本不便宜，”一位在新加坡的燃料油交易商表示。