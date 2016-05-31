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亚洲 | 2016年 5月 31日 星期二 15:27 BJT

国际油市：美国原油价格上涨，中东产出增长拖累布兰特原油下滑

“投资者仓位情况为商品价格带来进一步支撑，因为空头押注继续减少，”澳新银行周二表示。

纽约商业期货交易所(NYMEX)的西德克萨斯中质油(WTI)原油空仓上周降至今年以来的最低水准。

美国原油加工量增加也表明需求在上升。根据研究公司IIR的数据，截至6月3日的一周，美国原油加工量料较之前一周增加35.4万桶/日。

不过，国际油市受到中东原油出口增加的打击。

熟悉情况的行业消息人士称，伊拉克6月将额外供应500万桶原油给合作企业，效法其他中东产油国家，在石油输出国组织(OPEC)本周会议之前提高市场份额。

伊拉克为OPEC第二大产油国，先前已订下目标，希望南部港口原油出口量在下个月达到每日347万桶的纪录高位。

沙特阿拉伯与科威特、伊朗和阿联酋等OPEC国家也计划在第三季增加供应，为争夺亚洲这个全球最大的消费市场展开竞争。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 王洋/汪红英；审校 蔡美珍/陈宗琦)

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