《中国企业债发行日程表》--5月31日

标题新闻：美国一上诉法庭裁决下级法庭驳回联邦存款保险公司指五家银行违法销售MBS的诉讼有误
MBS:抵押贷款支持证券 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= *黄石磁湖高新 15 7 6/7簿记建档 上限5.0% AA 6/8-6/14 天风证券 科技发展公司 7 (第3-7年末分别偿还20%本金)上限5.5% (品种一由中合中小企业融资担保公司提供担保/品种二由重庆进出口信用担保公司提供担保) ========================================================================================= *牡丹江 9 7 6/7簿记建档 -- AA 6/8-6/15 申万宏源证券 城市投资集团 (第3-7年末分别偿还20%本金) 国开证券 ========================================================================================= 北京首都 25 可续期 5/30簿记建档 *4.40% AAA 5/31-6/2 海通证券 创业集团 (每五年重定价) 首创证券 ========================================================================================= 曲靖经济技术 9 7 5/31簿记建档 上限6.10% AA 6/1-6/2 渤海证券 开发区建设投资集团 (第3-7年末分别偿还20%本金) ========================================================================================= 泰州市姜堰 12.6 7 6/1簿记建档 *上限5.50% AA 6/2-6/3 第一创业摩根大通证券 城市建设投资发展 (第3-7年末分别偿还20%本金/国有土地使用权抵押担保) ========================================================================================= 宁乡县城市 10.3 10 6/1簿记建档 *上限6.00% AA 6/2-6/6 广州证券 建设投资集团养老项目专项债 (第3-10年末分别偿还10%-20%本金) ========================================================================================= 肥西县城乡 15 7 6/2簿记建档 -- AA 6/3-6/7 国元证券 建设投资 (第3-7年末分别偿还20%本金/安徽省信用担保集团担保) ========================================================================================= 扬中市城市 10 7 6/2簿记建档 -- AA 6/3-6/7 国开证券 建设投资发展总公司 (第3-7年末分别偿还20%本金/中合中小企业融资担保公司提供担保) ========================================================================================= 武汉市江夏 4.5 7 6/2簿记建档 -- AA 6/3-6/7 万联证券 城投集团 (第3-7年末分别偿还20%本金) ========================================================================================= 陕西省西咸 13 7 6/3簿记建档 -- AA 6/6-6/7 西部证券 新区空港新城开发建设集团 (第3-7年末分别偿还20%本金) ========================================================================================= 青岛西海岸 15 7 6/3簿记建档 -- AA+ 6/6-6/8 东北证券 发展集团 (第3-7年末分别偿还20%本金) ========================================================================================= 河北建设 20 可续期 6/3簿记建档 -- AAA 6/6-6/8 银河证券 投资集团 (每五年重定价) ========================================================================================= 江苏海州 10.6 7 6/3簿记建档 -- AA 6/6-6/8 招商证券 发展集团 (第3-7年末分别偿还20%本金/中合中小企业融资担保公司担保) ========================================================================================= 以下为申请发行项目收益债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 债项评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币)(年) (或招标日) ========================================================================================= *沪宁城铁 10 5 6/7簿记建档 -- AAA 6/8-6/15 财通证券 惠山站区棚户区改造 (第3-5年末分别偿还30%、30%、40%本金/中合中小企业融资担保公司提供担保) ========================================================================================= 盘县城市棚户区 15 7 6/6簿记建档 上限6.0% AA 6/7-6/9 中信建投证券 改造项目（翰林片区） (第3-7年末分别偿还20%本金/贵州省红果经济开发区开发公司为差额补偿人) ========================================================================================= 宁乡县国有 5 7 6/2簿记建档 -- AA+ 6/3-6/7 天风证券 资产经营 (第3-7年末分别偿还20%本金/湖北省担保集团和重庆进出口信用担保提供差额补偿) ========================================================================================= 以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 债项评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币)(年) (或招标日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 以下为申请发行小微企业扶持债券并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 注: *表示新增。(完) 如欲了解中国债券情况,请在下列代码上按左鼠键点击两次
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“我认为(短期内)不会有下跌至大幅贴水的情况...或许最差也就是平价了，因再供给的成本不便宜，”一位在新加坡的燃料油交易商表示。