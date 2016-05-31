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债券 | 2016年 5月 31日 星期二 15:50 BJT

欧元债市：公债收益率上行，物价数据料增强ECB上调通胀预估的预期

“今天稍晚公布的欧元区5月CPI初值看来似乎笃定会高于市场预估，”安智银行(ING)策略分析师Martin van Vliet称。

路透调查的分析师预估欧元区5月通胀率为负0.1%，高于4月的负0.2%。

但一些银行预测的通胀率更高，因德国公布的5月通胀率已脱离负值，高于市场预估的负0.1%。

德国10年期公债收益率 周二升1个基点，至0.19%，延续周一上扬近3个基点的走势，向上周触及的一个月高点0.205%靠拢。

多数其他欧元区国家公债收益率日内上涨1-2个基点。

虽然欧元区通胀率仍远低于欧洲央行目标，但路透调查的分析师一致预测欧洲央行周四将维持政策不变。

欧洲央行内部人员对通胀率的预测为每季公布，过去一年来皆未上修。3月时，2016年通胀率预测由1%下修至0.1%。

但3月时的预测是基于假设今年布兰特原油均价每桶约35美元。自那之后，油价已上涨逾20%。(完)

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利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 王洋/蔡美珍；审校 张涛/陈宗琦)

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