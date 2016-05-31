金属期市：伦铜料将录得11月以来最大月线跌幅，受美元上涨拖累

标题新闻：美国一上诉法庭裁决下级法庭驳回联邦存款保险公司指五家银行违法销售MBS的诉讼有误
MBS:抵押贷款支持证券 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
上述言论令美元兑其他主要货币持坚，在美国料于6月或7月升息前，美元可能会进一步走高。
“我认为在美联储公布政策决定前，人们将按兵不动，”澳新银行驻悉尼的分析师Daniel Hynes说。
0721GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 下跌1%至每吨4,651.50美元。上周五曾触及每吨4,727美元的两周最高水准。
上海期铜 收复早盘失地，终场收平于每吨35,780元人民币。
商品期货交易委员会(CFTC)称，截至5月24日的一周，对冲基金和货币基金经理增加铜的空头部位，至1月以来最高。
全球最大铜生产国智利周一表示，4月铜产量下滑，因该国中部地区一些矿区受到豪雨冲击，而且矿石品级持续下滑。
日本4月工业生产意外上升，暗示尽管出口疲软且熊本附近地区接连受到地震打击，但产出数据仍为脆弱经济提供一些复苏的希望。 (完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 刘秀红/汪红英；审校 高琦/张荻)
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“我认为(短期内)不会有下跌至大幅贴水的情况...或许最差也就是平价了，因再供给的成本不便宜，”一位在新加坡的燃料油交易商表示。