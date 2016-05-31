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亚洲 | 2016年 5月 31日 星期二 15:52 BJT

金属期市：伦铜料将录得11月以来最大月线跌幅，受美元上涨拖累

上述言论令美元兑其他主要货币持坚，在美国料于6月或7月升息前，美元可能会进一步走高。

“我认为在美联储公布政策决定前，人们将按兵不动，”澳新银行驻悉尼的分析师Daniel Hynes说。

0721GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 下跌1%至每吨4,651.50美元。上周五曾触及每吨4,727美元的两周最高水准。

上海期铜 收复早盘失地，终场收平于每吨35,780元人民币。

商品期货交易委员会(CFTC)称，截至5月24日的一周，对冲基金和货币基金经理增加铜的空头部位，至1月以来最高。

全球最大铜生产国智利周一表示，4月铜产量下滑，因该国中部地区一些矿区受到豪雨冲击，而且矿石品级持续下滑。

日本4月工业生产意外上升，暗示尽管出口疲软且熊本附近地区接连受到地震打击，但产出数据仍为脆弱经济提供一些复苏的希望。 (完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 刘秀红/汪红英；审校 高琦/张荻)

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