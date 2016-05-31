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亚洲 | 2016年 5月 31日 星期二 16:47 BJT

《台湾利率预测》6月短票利率料在0.30-0.34%，关注FED与央行变数

路透台北5月31日 - 台湾货币市场资金调度人士周二称，6月适逢季底与半年底，又有
美国联邦储备理事会(美联储/FED)与台湾央行利率会议变数影响，上下旬短票利率表现料是
两样情，区间估在0.30-0.34%。
    
    交易员指出，季底因素本来就会让银行态度偏向保守，短率略走高合理。但是否会高或
低于预期的变数，一是在于市场对美联储升息机率的猜测，此将决定资金是否续留在新兴市
场；二是在于台湾央行如何调节市场资金水位，若是基本面继续低迷，进一步宽松机率将升
高。
    
    〞6月会比较精彩，FED、外资以及央行都是变数。〞一位大型票券公司交易主管说。
    
    另一大型银行交易员则称，6月短票利率料是前低后高，下旬怎么走要看央行的态度，
若是真的降息，也要看隔拆利率有没有动，若仍维持0.20%，短票利率也难调整。

    此外，一中型银行交易员指出，龙头型银行自身的资金状况，这几个月往往牵动了短率
变化，因此也列入观察重点。    
   
    6月的宽松因素有：央行存单到期约4兆(万亿)1,599.3亿台币、公债还本付息约9.7亿台
币。
    
    紧缩因素方面，6月央行将发行1,600亿台币一年期定存单及300亿台币两年期定存单；
财政部将发行10年增额公债105/4R期及五年期公债105/8期，金额均为300亿台币。
    
    以下为各金融机构对6月提存期的30天期自保短票利率预测：
    
    金融机构    最低利率%       最高利率%
    -----------------------------------------
    票券公司一   0.30            0.34 
    票券公司二   0.29            0.33  
    大型银行一   0.30            0.33   
    大型银行二   0.30            0.35   
    大型银行三   0.30            0.32  
    中型银行一   0.32            0.37        
    -----------------------------------------
    中 值        0.30            0.34(完)

 (记者 董永年；; 审校 张喜良)

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