重发-中国债市动态：国债招标稍弱现券收益率微幅上行，PMI数据影响有限

(重发以修饰标题)

路透上海6月1日 - 中国银行间债市周三早盘现券收益率微幅上行，一级市场方面，两期国债中标收益率均高于前日估值。交易员称，早间出炉的5月官方PMI稍高于预期，市场情绪偏弱；不过官方与财新PMI分处荣枯线上方和下方，综合来看数据对后市方向的引导仍然有限。

华北一银行交易员称提到，早间长端品种收益率小幅上行，但幅度甚微；10年国开最新成交在3.3375%，收益率涨幅不到1bp。

上海一银行交易员称，虽然官方PMI略高于预测，但偏离幅度不多，且财新PMI还在50以下，显示基本面仍然偏弱；总体而言现券收益率受数据影响不明显，“跟昨天差不多，在收盘价附近波动。”

他表示，目前市场对经济下行压力的判断较为一致，且多已在债券价格上有所体现；除非数据大幅走低或走高，否则对交易盘主导的债市情绪料难有明显刺激。

最新公布的三项中国5月PMI指数两降一持平，其分项指数中的新订单和价格指数均下行，显示内外需疲软之下，经济增长动能开始边际减弱。不过，鉴于房地产和基建投资仍在发力，中国经济暂无失速风险。

中国财政部上午招标续发行的一年期固息国债，加权中标收益率为2.3405%，同时招标的10年期续发固息国债加权中标收益率2.9951%，均高于此前市场预测均值2.27%和2.96%。

剩余期限近10年的国开债160210券最新报价 在3.3400%/3.3325%，上日尾盘为3.3350%/3.3200%。