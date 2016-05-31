人民币衍生品：美元/人民币期权波动率降至年内低点，因人民币趋稳

标题新闻：美国一上诉法庭裁决下级法庭驳回联邦存款保险公司指五家银行违法销售MBS的诉讼有误
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路透北京5月31日 - 中国境内美元/人民币期权隐含波动率周二呈下行趋势，其中一年和6个月期期权波动率均降至去年12月以来的低点。交易员称，随着最近人民币平稳贬值，市场上对期权的卖盘突然增加，加上近期人民币单向贬值令实际波动率走低，导致期权波动率下降。
他们并表示，全球的美元流动性紧缺仍在继续，不过境内有大行提供流动性，美元/人民币掉期曲线已趋于稳定。离岸市场由于人民币流动性充裕和美元偏紧的双重影响，掉期曲线长短端均明显下滑。
“大家的预期还是很亢奋的，觉得以后的波动率会提升，一年期还比较高。但现实是残酷的，人民币贬值很慢很慢，看多期权波动率的人每天都亏carry，不得不卖，波动率慢慢下来了。”一股份行交易员称。
亦有中资交易员表示，美联储加息预期升温导致全球美元流动性都趋紧。离岸市场上亦有传闻，央行可能改变人民币存款准备金的计算规则，所以月末最后一天银行在纷纷减少人民币头寸。二者叠加导致离岸美元/人民币掉期曲线下滑。
北京时间16:15，境内美元/人民币一年期平价期权隐含波动率 双边报价为4.575/5.025，六个月期的平价期权隐含波动率 双边报价为4.050/4.750，较上周二均明显回落，且均已降至年内低点。
境内美元/人民币一周期掉期 报18点，一个月期 报55点，一年期 报690点，较上周二分别上涨682.61%、111.54%、31.43%。
在离岸市场上，美元/人民币一周期掉期 报15.25点，一个月期 报65.5点，一年期 报1,530点，较上周二分别下跌1.61%、33.16%、5.26%。
中国银行间市场周二隔夜回购利率微涨，资金面稳中偏宽。交易员表示，月末最后一个交易日，因受缴税走款因素的扰动，一早隔夜资金供给略显收敛，不过随着央行逆回购加码投放注入流动性，同时大行出资逐步增多，流动性重回宽松格局。 `
中国人民币兑美元即期CNY=CFXS周二早盘走势平稳小幅走升，中间价续跌但跌幅明显收窄，继续刷新逾五年低点。交易员称，受美国假期因素的影响，美指变动不大，中间价亦因此变化很小，早盘整体维持平稳，自营盘成交稀少，基本都是客盘交易。（完） (发稿 孙琦子; 审校 杨淑祯)
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“我认为(短期内)不会有下跌至大幅贴水的情况...或许最差也就是平价了，因再供给的成本不便宜，”一位在新加坡的燃料油交易商表示。