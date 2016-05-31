企业结盟：友邦和保诚集团等有意竞购泰国汇商银行保险部门股权--消息

路透新加坡/香港5月31日 - 据消息人士称，友邦保险 和英国保诚集团 亦有意要竞购泰国汇商银行(SCB) 旗下保险业务至少49%的股权。

若SCB Life Assurance Public Company Limited成功出售这些股权，将使其成为东南亚保险业有史以来最大的交易之一。新的合作伙伴可借SCB分支网络销售保险产品。SCB是泰国第三大银行。

消息人士对路透表示，预期出售股权事宜会在今年第三季开始，这家保险商已开始就此同咨询机构展开磋商。有意竞购的还包括瑞士的ACE Group以及加拿大的Manulife Financial Corp 。(完)