企业结盟：友邦和保诚集团等有意竞购泰国汇商银行保险部门股权--消息

标题新闻：美国一上诉法庭裁决下级法庭驳回联邦存款保险公司指五家银行违法销售MBS的诉讼有误
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路透新加坡/香港5月31日 - 据消息人士称，友邦保险 和英国保诚集团 亦有意要竞购泰国汇商银行(SCB) 旗下保险业务至少49%的股权。
若SCB Life Assurance Public Company Limited成功出售这些股权，将使其成为东南亚保险业有史以来最大的交易之一。新的合作伙伴可借SCB分支网络销售保险产品。SCB是泰国第三大银行。
消息人士对路透表示，预期出售股权事宜会在今年第三季开始，这家保险商已开始就此同咨询机构展开磋商。有意竞购的还包括瑞士的ACE Group以及加拿大的Manulife Financial Corp 。(完)
(编译 孙茉莉; 审校 高琦)
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“我认为(短期内)不会有下跌至大幅贴水的情况...或许最差也就是平价了，因再供给的成本不便宜，”一位在新加坡的燃料油交易商表示。