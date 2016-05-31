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亚洲 | 2016年 5月 31日 星期二 16:52 BJT

《汇市解析》--技术面及价位预测

纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.1123  1.1144  -0.19  +2.42  1.0860
    美元/日圆            110.95  111.11  -0.14  -7.77  120.30
    欧元/日圆         123.46  123.71  -0.20  -5.37  130.47
    美元/瑞郎            0.9915  0.9917  -0.02  -1.03  1.0018
    英镑/美元            1.4580  1.4638  -0.40  -1.07  1.4738
    美元/加元            1.3066  1.3047  +0.15  -5.59  1.3839
    美元/离岸人民币         6.5894  6.5893  +0.00  +0.33  6.5680
    澳元/美元            0.7225  0.7179  +0.64  -0.69  0.7275
    新西兰元/美元        0.6710  0.6693  +0.25  -1.68  0.6825
    欧元/瑞郎         1.1033  1.1050  -0.15  +1.35  1.0886
    欧元/英镑         0.7629  0.7604  +0.33  +3.56  0.7367
    欧元/瑞典克朗     9.2727  9.2873  -0.16  +1.11  9.1705
    美元/挪威克朗        8.3812  8.3438  +0.45  -5.19  8.8398
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
    
      
      
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    南非兰特报导            亚洲盘现汇报价            
    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          

 (编译 刘秀红；审校 张荻)

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