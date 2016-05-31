香港经济：一季度消费者信心下跌，惟财务投兴趣仍高--调查

标题新闻：美国一上诉法庭裁决下级法庭驳回联邦存款保险公司指五家银行违法销售MBS的诉讼有误
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路透香港5月31日 - 市场研究公司尼尔森周二发表调查结果显示，今年首季香港消费者信心下跌，受全球经济不明朗因素影响，惟市民的财务投资兴趣仍高。
该项针对全球63个市场总共3万名消费者所做的调查显示，一季度全球消费者信心指数较上季微升一点，至98点；但同期香港的消费者信心指数则下跌10点至88点。
调查针对“就业前景”、“个人财务状况”和“消费意慾”三方面的看法。指数以100点为基点，高于及低于此水平分别代表乐观及悲观的程度。
尼尔森香港及澳门区董事总经理杨慧旋称，全球经济不明朗影响消费者的情绪，但实质打击却未如金融风暴与沙士般严重，现在的私人消费开支按年仍有1.1%增幅，而2008年欧洲金融风暴则按年跌3.6%，沙士期间跌幅更达4.7%。
“由于全球经济前景不太乐观，我们对下半年的消费者信心表现持审慎态度。”她说。
调查显示，除了消费，市民对财务投资的兴趣仍高。香港500名受访者之中，大约五分之二表示选择将余钱投资于股票或基金上，比率较世界各地为高。
尽管中国内地旅客访港人数下跌，尼尔森另一项调查显示，超过三分之二国内投资者对香港金融市场表示乐观甚至非常乐观，更有38%受访者表示他们来港的原因主要以投资为主。（完）
(记者 雷美珍；; 审校 杨淑祯)
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“我认为(短期内)不会有下跌至大幅贴水的情况...或许最差也就是平价了，因再供给的成本不便宜，”一位在新加坡的燃料油交易商表示。