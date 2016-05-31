香港经济：一季度消费者信心下跌，惟财务投兴趣仍高--调查

路透香港5月31日 - 市场研究公司尼尔森周二发表调查结果显示，今年首季香港消费者信心下跌，受全球经济不明朗因素影响，惟市民的财务投资兴趣仍高。

该项针对全球63个市场总共3万名消费者所做的调查显示，一季度全球消费者信心指数较上季微升一点，至98点；但同期香港的消费者信心指数则下跌10点至88点。

调查针对“就业前景”、“个人财务状况”和“消费意慾”三方面的看法。指数以100点为基点，高于及低于此水平分别代表乐观及悲观的程度。

尼尔森香港及澳门区董事总经理杨慧旋称，全球经济不明朗影响消费者的情绪，但实质打击却未如金融风暴与沙士般严重，现在的私人消费开支按年仍有1.1%增幅，而2008年欧洲金融风暴则按年跌3.6%，沙士期间跌幅更达4.7%。

“由于全球经济前景不太乐观，我们对下半年的消费者信心表现持审慎态度。”她说。

调查显示，除了消费，市民对财务投资的兴趣仍高。香港500名受访者之中，大约五分之二表示选择将余钱投资于股票或基金上，比率较世界各地为高。

尽管中国内地旅客访港人数下跌，尼尔森另一项调查显示，超过三分之二国内投资者对香港金融市场表示乐观甚至非常乐观，更有38%受访者表示他们来港的原因主要以投资为主。（完）