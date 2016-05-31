更新版 1-中国汇市：人民币收盘续创四个半月新低，短期或考验6.60元关口支撑

* 收盘小跌并刷新四个半月低点

* 中间价再创逾五年新低

* 人民币5月跌1.5%，创九个月最大跌幅

* 监管层对人民币汇率下跌容忍度较高

* 美联储议息会议前人民币料仍偏弱 (新增更多评论和收盘报价)

路透北京5月31日 - 中国人民币兑美元即期 周二收盘小跌并刷新四个半月低点，5月跌1.5%创九个月最大跌幅；中间价今日则再创逾五年新低。交易员称，日内以客盘为主且仍略偏购汇，期间并未见明显大行维稳迹象，在6月中美联储议息会议结果出台前，人民币料仍整体偏弱。

他们并表示，受美国假期因素影响，中间价变化较小，短期美元指数的指引作用仍非常明显，但整个5月市场基本反映了6月美加息动作，若届时加息落定，美指很可能触顶回落；近期人民币调整可能并未触及监管底线，暂看前期6.60元支撑位是否会出现大行干预。

“人民币整个5月都在下跌，人民币也是非美(货币)，美元涨人民币跌很正常，...我觉得还没到央行的容忍底线，只要不出现羊群效应，估计他们不会出手。”一外资行交易员称。

人民币兑美元即期5月累计下跌1.51%，创去年8.11汇改以来最大单月跌幅；中间价则累计下跌1.83%；而美元指数截止今日17:00的累计月涨幅为2.88%。

路透计算的今日CFETS人民币汇率指数为97.15，较上日微贬0.15%，因人民币对欧元中间价明显回调。其他两个人民币汇率指数亦有不同幅度的贬值，其中SDR篮子指数微贬0.17%至96.21，BIS篮子指数微贬0.15%至98.42。

全球汇市，美元兑一篮子货币周二升向两个月最高水准，有望录得六个月以来最佳单月表现，受市场对于美国未来数月将升息的预期日益升温。

以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.5846 6.5825 -0.03%

中间价 6.579 6.5784 -0.01%

成交额 223.09亿美 196.62亿美元

元

日内波动幅度(pips) 65 日低6.5865 日高6.58

今年以来升贬幅度 -1.38%

2005年汇改以来升贬幅度 25.69%

一年期美元/人民币掉期 675

离岸人民币市场

工具 今日 上日

CNH即期 6.5899 6.5897

一年期NDF 6.7605 6.754

中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率 为6.5847；交易中心自1月4日起，每天公布12次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。