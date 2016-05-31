台湾金融：金管会将运用金融资源改善实体经济，引导寿险资金投资台股

路透台北5月31日 - 台湾金管会周二表示，现阶段应善加运用金融业的资源，协助改善实体经济发展所面临的各项问题，进而以金融带动产业创新转型与在地就业，并将调整保险业持有台股及ETF风险系数计算，引导其资金投资台湾股市。

金管会新科主委丁克华将于周三赴立法院业务报告。金管会在报告中也表示，短期五大施政重点包括金融协助产业、继续强化对中小企业放款、鼓励创新创业、推动高龄化金融商品及强化公司治理等。

“将采取“四挺”的策略，挺产业、挺创新、挺创业、挺就业。”丁克华表示以金融协助产业发展的政策理念。

为活络股市，金管会将研议调降保险业计算资本适足率(RBC)持有台股、台股基金及ETF(指数股票型基金)等风险系数，将采“逆景气循环”机制调整，适度引导保险业资金投入台湾股市。

报告中提及金管会将鼓励金融业强化对投资案评估规划能力，协助大型投资案或重大建设，并研议银行对创新事业融通资金，除依放款利率收取利息外，得以附加取得股票认股权条款方式办理放款，提高贷放诱因。

因高龄化社会的来临，金管会鼓励银行办理商业型不动产逆向抵押贷款：截至4月底止，计有6家银行开办商业型不动产逆向抵押贷款业务，承作件数计206件，核贷额度为13.35亿台币。