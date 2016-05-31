台湾金融：金管会将运用金融资源改善实体经济，引导寿险资金投资台股

标题新闻：美国一上诉法庭裁决下级法庭驳回联邦存款保险公司指五家银行违法销售MBS的诉讼有误
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路透台北5月31日 - 台湾金管会周二表示，现阶段应善加运用金融业的资源，协助改善实体经济发展所面临的各项问题，进而以金融带动产业创新转型与在地就业，并将调整保险业持有台股及ETF风险系数计算，引导其资金投资台湾股市。
金管会新科主委丁克华将于周三赴立法院业务报告。金管会在报告中也表示，短期五大施政重点包括金融协助产业、继续强化对中小企业放款、鼓励创新创业、推动高龄化金融商品及强化公司治理等。
“将采取“四挺”的策略，挺产业、挺创新、挺创业、挺就业。”丁克华表示以金融协助产业发展的政策理念。
为活络股市，金管会将研议调降保险业计算资本适足率(RBC)持有台股、台股基金及ETF(指数股票型基金)等风险系数，将采“逆景气循环”机制调整，适度引导保险业资金投入台湾股市。
报告中提及金管会将鼓励金融业强化对投资案评估规划能力，协助大型投资案或重大建设，并研议银行对创新事业融通资金，除依放款利率收取利息外，得以附加取得股票认股权条款方式办理放款，提高贷放诱因。
因高龄化社会的来临，金管会鼓励银行办理商业型不动产逆向抵押贷款：截至4月底止，计有6家银行开办商业型不动产逆向抵押贷款业务，承作件数计206件，核贷额度为13.35亿台币。
此外，金管会将加强与金融周边机构合作，透过金融协助，将创意转变为创业，扶植具创新构想的微型企业，并将研议由金融机构盈余提拨资金成立天使基金，投资与协助创新创意企业发展。(完) (记者 詹静宜；; 审校 杨淑祯)
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“我认为(短期内)不会有下跌至大幅贴水的情况...或许最差也就是平价了，因再供给的成本不便宜，”一位在新加坡的燃料油交易商表示。