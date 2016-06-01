版本:
中国
亚洲 | 2016年 6月 1日 星期三 08:00 BJT

台湾货币市场：6月1日及本提存期资金预期变化一览表

路透台北6月1日 - 台湾货币市场周三和本提存期资金预期变化因素摘要如下：
   
    **宽松因素：
    --央行定存单到期共3,183亿台币。 

    **紧缩因素：
    --央行料发行存单。
    --HSBC Bank plc发行3亿美元公司债。
    
 ----------------------------------------------------------------------    
    (本提存期)
    **宽松因素：
    --央行存单到期 4,082.5亿台币     
     06/02              2,850.50
            
     06/03              1,232.00
            
  注*：表更新。
    
    --月底军公教薪饷拨款。
  
    
    **紧缩因素：
    --菸酒税及货物税等例行性税款缴库。
    --月底营所税和综所税款缴库。(完)   

 (记者 董永年; 审校 高洁如)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐