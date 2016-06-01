台湾货币市场：6月1日及本提存期资金预期变化一览表

路透台北6月1日 - 台湾货币市场周三和本提存期资金预期变化因素摘要如下： **宽松因素： --央行定存单到期共3,183亿台币。 **紧缩因素： --央行料发行存单。 --HSBC Bank plc发行3亿美元公司债。 ---------------------------------------------------------------------- (本提存期) **宽松因素： --央行存单到期 4,082.5亿台币 06/02 2,850.50 06/03 1,232.00 注*：表更新。 --月底军公教薪饷拨款。 **紧缩因素： --菸酒税及货物税等例行性税款缴库。 --月底营所税和综所税款缴库。(完) (记者 董永年; 审校 高洁如)