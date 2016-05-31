亚洲橡胶：日圆走软推动TOCOM期胶收涨1.5%，但月线大跌

标题新闻：美国一上诉法庭裁决下级法庭驳回联邦存款保险公司指五家银行违法销售MBS的诉讼有误
MBS:抵押贷款支持证券 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
“尾盘时日圆走低，以及本周稍后中国PMI、OPEC会议和美国就业数据公布前的仓位调整，是期胶上涨背后的原因，”日产证券研究部门总经理Hiroyuki Kikukawa表示。
美元兑日圆 料将录得一年半以来最佳月线表现，自5月初以来已上涨4.5%左右，此前日本官员发出一连串干预警告压低了日圆。
路透综合31家分析机构预估中值显示，中国5月官方制造业采购经理人指数(PMI)料续降至50，为连续第二个月回落，表明工业经济继续下滑，整体经济依然不佳。该数据定于6月1日公布。
“橡胶价格近期内预计升向175-176日圆水准，然后再次掉头下行，”Kikukawa称。
“鉴于本次OPEC会议料不会有什么意外，市场注意力将全部放在中国经济数据及美国就业数据之后的货币政策上，”他补充说。
上海期交所交投最活跃的9月期胶 下跌60元人民币，收报每吨10,455元。
新加坡商品交易所(SICOM)近月6月合约 最新报每公斤128.6美分，涨1.7美分。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 汪红英/王兴亚；审校 蔡美珍/刘秀红)
MBS:抵押贷款支持证券 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英 文报导全文,请点选
“我认为(短期内)不会有下跌至大幅贴水的情况...或许最差也就是平价了，因再供给的成本不便宜，”一位在新加坡的燃料油交易商表示。