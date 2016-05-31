《中国新债预测》一年和10年国债预测均值2.27%和2.96%，PMI预期不佳

标题新闻：美国一上诉法庭裁决下级法庭驳回联邦存款保险公司指五家银行违法销售MBS的诉讼有误
MBS:抵押贷款支持证券 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
* 招标品种: 财政部一年和10年续发国债
* 招标金额: 690亿元人民
* 招标时间: 周三(6月1日)10:35-11:35
* 受访人数: 9位(银行、券商、基金)
* 预测区间: 1年：2.25%-2.28%；10年：2.94%-2.99%
* 预测均值: 1年：2.27%；10年：2.96%(按各家机构预测值平均)
路透北京5月31日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，近期一级市场需求旺盛，且市场对明天即将出炉的制造业采购经理人指数(PMI)预期较差，同时资金面稳中偏宽松，明日两期新债定位将略低于二级，一年和10年期的收益率预测均值为2.27%和2.96%。
华南一银行交易员称，最近资金面偏松，一级市场表现亦不错，“明天9点官方PMI发布，感觉市场预期比较差，不知道明天会不会有惊喜。”
路透综合31家分析机构预估中值显示，中国5月官方制造业PMI料续降至50，为连续第二个月回落，表明工业经济继续下滑，整体经济依然不佳。 此外，5月财新制造业PMI亦将于明日09:45公布。
另据国信证券定价分析报告称，相对于二级市场纠结走势而言，近期利率债一级市场表现稳中向好，不过国债品种表现较政策性金融债整体依然偏弱。
“综合考虑当前机构的配置偏好，预计本次中标利率将在二级市场水平附近的位置。”报告称。该机构针对一年期债定位的预测区间为2.25%-2.31%，10年期债为2.96%-3.02%。
交易员透露，本次续发的一年期国债的标的券160011当日无成交，估值在2.3075%；10年期国债标的券160010最新成交在2.9750%；银行间市场固定利率国债到期收益率曲线 显示，一年和10年期品种最新收益率分别为2.3196%和2.9776%。
明日招标两期债均采用混合式招标方式，标的为价格。全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。招标当日，之前发行的同期国债停止交易一天；招标结束至6月2日进行分销；6月6日起与之前发行的同期国债合并上市交易。10年期国债发行手续费为承销面值的0.1%。
本次续发行国债的起息日、兑付安排、票面利率、交易及托管方式等与之前发行的同期国债相同，两期国债的票面利率分别为2.30%和2.90%。
标位限定上，一年期投标标位变动幅度为0.01元，投标剔除、中标剔除和每一承销团成员投标标位差分别为50个、15个和25个标位；10年期投标标位变动幅度为0.08元，投标剔除、中标剔除和每一承销团成员投标标位差分别为105个、20个和35个标位。(完) (发稿 侯向明；; 审校 杨淑祯)
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“我认为(短期内)不会有下跌至大幅贴水的情况...或许最差也就是平价了，因再供给的成本不便宜，”一位在新加坡的燃料油交易商表示。